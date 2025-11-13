我的頻道

黑白集／右岸淹完左岸淹 誰管人民安全

黑白集
鳳凰颱風挾帶豪雨，在宜蘭蘇澳地區造成多處淹水災情。(取材自臉書)
鳳凰颱風挾帶豪雨，在宜蘭蘇澳地區造成多處淹水災情。(取材自臉書)

鳳凰颱風一路千姿百態，最後由強颱變成熱帶低壓，狠狠戲弄了宣布放假的縣市。但登陸前，它已因共伴效應帶來豪雨，造成嚴重災情。宜蘭蘇澳水淹成河，台鐵北迴線多處積水迫使火車倒退折返。備受關注的馬太鞍溪則溢流淹沒便橋，而這回泥流肆虐的，則是左岸的萬榮鄉明利村。

馬太鞍溪並沒有改道，為何上次吞噬右岸的光復鄉，這回卻襲擊左岸？原因讓人氣結：左岸堤防尾端有個破口區，毫無防護，泥流由此長驅直入，並進而淹沒台9線。明利村長說，他從7月就數度通報相關單位會勘，總協調官季連成也交代處理，但至今未見任何動作。

沒收尾的堤防，和做一半的堤防或豆腐渣工程，基本上沒什麼兩樣，都在向洪水招手。上次光復鄉慘淹，雖是馬太鞍溪堰塞湖潰壩，更主要原因是當地堤防潰決近3公里。而那段堤防潰堤，也是新堤和舊堤之間沒連接，留下一段缺口，颱風前以水泥鼎塊和太空包草草擋了一下，最後全遭洪水沖走。

10月2日《黑白集》即曾提醒政府：「別忘了查斷堤」，誰料一個多月後，憾事仍在左岸重演。更扯的是，明利村長淹水前夕還要求水利人員趕緊堵住堤防缺口，對方卻說：「村長放心，不會有問題！」公務員的怠惰，造成村民的生命財產損失，是水利署長道歉能了的嗎？

台鐵 太空 豆腐

