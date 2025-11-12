廚餘蒸煮強制監測 養豬協會：難堵破口

根據環境部統計，目前全台仍有429家廚餘養豬場。圖為廚餘養豬示意圖。（本報資料照片）

廚餘養豬禁令仍未解除，環境部環境管理署昨先後在台中、屏東等地，召開養豬廚餘蒸煮溫度及影像監視系統政策、安裝及補助說明會。環境部強調，目前全台有429家廚餘養豬場，未來都要安裝廚餘蒸煮即時監測系統，若沒有裝設，就不能使用廚餘養豬，違者最高依廢清法，開罰300萬元（台幣，下同，約9.68萬美元），目標12月6日前全面裝設完成。

根據非洲豬瘟 災害應變中心日前公布的疫調報告指出，未落實蒸煮規範的廚餘是出現非洲豬瘟確診的最大破口。根據環境部統計，全台廚餘養豬場上傳申報率90%的場次，占全體的82%，顯見大多廚餘養豬戶均未符合百分百申報的規定。

環境部環境管理署長顏旭明表示，全台429家廚餘養豬的畜牧場，都將要求裝設廚餘蒸煮即時監測系統，如果蒸煮未符合規定的時間及溫度，該畜牧場、地方環保局、農業局，以及環境部、農業部 等都會收到系統的警示，地方政府會先致電聯繫該畜牧場提醒，必要時會直接到現場稽查。

至於何時開放廚餘養豬？顏旭明說，在全面查廠、廚餘蒸煮即時監視、法律完備等三前提條件未同時達到下，不會貿然開放廚餘養豬。

顏旭明說，估計一場的裝設費用約13萬元，政府最高補助一半，約6.5萬元，若多一個蒸煮設備則再增加8000元補助，預估總補助費用近3000萬元。待架設監視系統等設備、清水試煮，以及通過政府聯合考核後，即可恢復廚餘養豬，未來廚餘蒸煮即時監測系統將採強制安裝。

中部場說明會有苗、中、彰、雲、嘉養豬戶約80家、130多人到場，南部場有來自台南、高雄、屏東共三、四百人，現場高舉「禁止廚餘養豬，守護產業，請你站出來」牌子。屏東黑豬飼養畜牧協會陳情，家戶廚餘、餐廳廚餘等高風險來源，不要進豬隻飼料食物鏈。

中華民國 養豬協會名譽理事長王泰岳說，全台有5400名養豬戶，廚餘養豬僅占7%至8%，廚餘養豬可能成為破口，苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義等地豬農，堅決反對廚餘養豬，補助廚餘監視器沒有用，恐有漏網之魚，不如轉型補助廚餘養豬戶改以飼料餵豬。

農業部說，輔導廚餘養豬場轉型為飼料飼養，是既定政策目標，這部分沒改變；至於環境部在業者轉型期間，輔導業者加裝即時監控系統，是為了在這段期間加強防疫，並沒衝突。

使用廚餘養豬的畜牧場業者則呼籲，不要因個別事件而全盤否定廚餘養豬的價值，願意配合檢驗、接受管理，也希望監測系統愈快連線測試好就盡早上路。

台灣養豬疫病專家、台灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧說，環境部強制推動廚餘蒸煮即時監測，確保廚餘蒸煮都有符合規定，但這樣並無法做到萬無一失，因為監控的對象只要是人就會有惰性，再嚴密的系統都沒用。