台解急診壅塞 觀察床明年改短期住院 專職護理人員照顧

記者林琮恩／台北8日電
衛福部長石崇良拋出急診觀察床將改為短期住院，由專職護理師協助照顧。（本報資料照片）
衛福部長石崇良拋出急診觀察床將改為短期住院，由專職護理師協助照顧。（本報資料照片）

急診壅塞難解，新冠疫情後尤其嚴峻，雙北各家醫學中心人滿為患，病人為等候住院，躺在醫院大廳「觀察床」已是常態，衛福部長石崇良昨拋出政策方向，預計明年把急診觀察床改為「短期住院」，要求各醫院設「短期停留單位」，收治只需短期治療即可返家的患者，並由專職護理人員照顧，改變現行急診護理師流動照顧病人的模式。

病人等不到病床，在觀察床等候數日時間，觀察床無專屬護理人員，由急診流動護理師巡視照顧，且不少醫院觀察床環境不佳，受限空間直接讓病人及家屬躺臥醫院大廳、走廊。石崇良說，觀察床是讓病人留在急診「等待診斷」，改為短期住院，病人在急診就開始接受治療。

他舉例，肺炎病人可藉短期住院，施打抗生素，病情穩定後轉銜居家醫療或門診靜脈注射；化療病人也可短期停留，打藥後觀察副作用，休息後返家；疑似腦震盪的外傷病人，可接受檢查，並觀察意識情況，經醫師評估無異狀後安排出院，不必再到一般病房。

此政策形同將急診過去的「過渡階段」改為治療場域，石崇良表示，不需長時間住院的病人，若在急診就開始治療，四十八、七十二小時後就能回家，可提升病床使用效率，將一般病床留給有需要的重症患者，類似作法林口長庚醫院已在執行，醫護人員可直接開始治療病人；台大醫院則設急診加護病房，一般加護病房無空床時，病人可先接受治療。

石崇良說，未來將要求醫院優化「短期停留單位」環境，不需是病房等級，但須兼顧病人隱私，且有足夠醫療設備，必須由一組專門照顧短期住院急診病人的護理人員協助照顧，非急診護理師流動照顧所有觀察病人。

急診醫學會曾提出訂定急診護病比訴求，短期住院政策即可作為回應，護理師不需「兩頭跑」，處理來診病人，還要兼顧留置住院病人，也有助減輕護理人員壓力。

為讓急診短期住院制度化，石崇良說，將在健保支付標準中，訂出短期住院支付項目，並朝比照一般急性病床支付點數方向推進，在短期住院新制上路前，衛福部今年起，已將觀察床位護理費支付標準提高至一般急性病床九成。

台大 疫情 健保

