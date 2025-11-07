台灣「消費者物價指數」漲幅超標 700萬戶後年減稅

我的頻道

記者邱琮皓、賴昭穎／台北7日電
因應消費者物價指數（CPI）累計漲幅超過3%，初估明年的綜所稅免稅額等各項扣除額將調高4000至9000元台幣不等，後年5月報稅適用。(本報資料照片)
因應消費者物價指數（CPI）累計漲幅超過3%，初估明年的綜所稅免稅額等各項扣除額將調高4000至9000元台幣不等，後年5月報稅適用。(本報資料照片)

700萬戶納稅人將迎接減稅小確幸。主計總處昨天公布最新的消費者物價指數（CPI），物價累計漲幅已達4.13%，超過綜所稅法定調整標準的3%，明年免稅額、標準扣除額、薪資及身心障礙特別扣除額、課稅級距等四大項額度都將調升，後年5月報稅適用。

「所得稅法」訂有因應物價上漲的扣免額調整機制，只要CPI較最近一次調整累計漲幅達3%以上，就按上漲程度調整。而扣免額調得愈高，民眾報稅時的所得淨額就愈低，可因此享受減稅的好康。

「物價累計漲幅」是否達標，要看去年11月至今年10月的CPI平均數，與前次調整時相比。

主計總處昨公布10月CPI，據此推算，較最近一次綜所稅免稅額等額度調整時（2024年）的累計漲幅達到4.13%，超過法定標準，各項額度將依此漲幅調整。

依此推算，2026年個人免稅額將從現行9.7萬元(台幣，下同)，調高4000元至10.1萬元；標準扣除額從13.1萬元調升5000元至13.6萬元（有配偶者27.2萬元）；薪資及身心障礙扣除額分別上調9000元至22.7萬元。

綜所稅課稅級距方面也將調整，調升後，所得淨額61萬元以下適用5%、61萬元至138萬元稅率為12%、138萬元至277萬元為20%、277萬元至519萬元稅率30%、519萬元以上稅率40%。

財政部表示，在正式收到主計總處所提供數字後，會再進行精算，年底前會公告明年額度調整。

以單身上班族為例，免稅額、標扣額、薪資特別扣除額調高後，合計可以多扣除1.8萬元，若以5%稅率計算，可以多省稅900元。

若是育有兩名幼兒的雙薪家庭，免稅額、標扣額、薪資扣除額可以多扣除4.4萬元，以5%稅率計算，可少繳2200元的稅。

綜所稅扣免額及課稅級距金額調整表
