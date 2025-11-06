台健保「補充保費新制」民怨炸鍋 政院高層看報才知…急喊停

中華民國衛福部長石崇良研議「補充保費」改革方案，一年內利息、股利、租金收入超過2萬元台幣者須繳補充保費，輿論炸鍋。行政院院長卓榮泰指示暫緩具爭議規畫。(記者杜建重／攝影)

台灣衛福部長石崇良拋出補充保費 新制變革，包括利息、股利、租金 三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，連民進黨立委都有怨言。6日中午，石崇良親上火線舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫；衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔七小時。

據悉，政院高層看報才知衛福部補充保費新制改革方向，政院上午先對外定調「不會為難小資族」，輿論如滾雪球般延燒，卓榮泰昨晚緊急拍板「暫緩爭議規畫」，防止民怨蔓延，衝擊明年大選。據悉，大罷免大失敗後，行政院對民意風向更謹慎，前有台肥董事長人事換將、如今補充保費改革喊卡，就是擔心一旦民意出現破口，政府施政將備受考驗。

石崇良4日接受媒體專訪，調整補充保費構想在5日正式刊登。經過一天的發酵後，輿論炸鍋，就連民進黨自家人都接到不少抗議電話。

為了滅火，行政院發言人李慧芝6日上午表示，政府積極維持健保 財務穩健、持續撥補預算，並維護繳納公平性，補充保費修法制度尚在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。

石崇良親上火線舉行臨時記者會，他坦承相關政策尚在研議中，事前曾詢問過數位財經專家，但未正式與金管會溝通。至於房東未報稅、地下經濟所得如何收取？他說，涉及稅制公平性與所得申報問題，將與財政部研商，強化銀行、券商與租金資料勾稽。

石崇良說，修法是考量到年輕族群，因為台灣面臨超高齡化、少子化，健保永續發展必須追求財務的公平合理，目前健保收入高達七成五來自一般保費，以薪資工作者繳費為主，補充保費只占9%，因此檢討付費公平性及財務結構。

針對外界不滿聲浪，石崇良說，只要講健保費相關政策，總會有很多不同聲音，但改革寧可早做，不要到不得已的時候才做，屆時影響更大，至於開徵金額門檻，會再討論，讓小資族保有小確幸的方法。

金管會官員說，看到衛福部相關版本內容會再進一步了解，看是否會對股民產生影響，再做適當交流。

綠營人士指出，理解健保制度改革迫在眉睫，肯定石崇良改革決心，但拋出政策前，該做好黨內溝通、社會溝通，就不會演變成部會、立委「看報才知道」的窘境，還讓民眾留下賴政府不溝通、不接地氣的印象，對執政團隊絕非好事。

由於民意反彈，加上黨內有怨言，政策緊急喊卡。李慧芝6日晚強調，為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。