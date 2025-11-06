我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

台健保「補充保費新制」民怨炸鍋 政院高層看報才知…急喊停

台灣新聞組／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中華民國衛福部長石崇良研議「補充保費」改革方案，一年內利息、股利、租金收入超過2萬元台幣者須繳補充保費，輿論炸鍋。行政院院長卓榮泰指示暫緩具爭議規畫。(記者杜建重／攝影)
中華民國衛福部長石崇良研議「補充保費」改革方案，一年內利息、股利、租金收入超過2萬元台幣者須繳補充保費，輿論炸鍋。行政院院長卓榮泰指示暫緩具爭議規畫。(記者杜建重／攝影)

台灣衛福部長石崇良拋出補充保費新制變革，包括利息、股利、租金三項目的補充保費改採「年度結算制」，消息傳出後，立刻引發民怨大反彈，連民進黨立委都有怨言。6日中午，石崇良親上火線舉行記者會說明；但到了晚間，行政院長卓榮泰下令急踩煞車，暫緩具爭議的規畫；衛福部也發出新聞稿，表示會尋求更周延、更有共識的做法，再行推動。此時距離石崇良的記者會，中間只相隔七小時。

據悉，政院高層看報才知衛福部補充保費新制改革方向，政院上午先對外定調「不會為難小資族」，輿論如滾雪球般延燒，卓榮泰昨晚緊急拍板「暫緩爭議規畫」，防止民怨蔓延，衝擊明年大選。據悉，大罷免大失敗後，行政院對民意風向更謹慎，前有台肥董事長人事換將、如今補充保費改革喊卡，就是擔心一旦民意出現破口，政府施政將備受考驗。

石崇良4日接受媒體專訪，調整補充保費構想在5日正式刊登。經過一天的發酵後，輿論炸鍋，就連民進黨自家人都接到不少抗議電話。

為了滅火，行政院發言人李慧芝6日上午表示，政府積極維持健保財務穩健、持續撥補預算，並維護繳納公平性，補充保費修法制度尚在廣納意見階段，絕對不會為難小資族。

石崇良親上火線舉行臨時記者會，他坦承相關政策尚在研議中，事前曾詢問過數位財經專家，但未正式與金管會溝通。至於房東未報稅、地下經濟所得如何收取？他說，涉及稅制公平性與所得申報問題，將與財政部研商，強化銀行、券商與租金資料勾稽。

石崇良說，修法是考量到年輕族群，因為台灣面臨超高齡化、少子化，健保永續發展必須追求財務的公平合理，目前健保收入高達七成五來自一般保費，以薪資工作者繳費為主，補充保費只占9%，因此檢討付費公平性及財務結構。

針對外界不滿聲浪，石崇良說，只要講健保費相關政策，總會有很多不同聲音，但改革寧可早做，不要到不得已的時候才做，屆時影響更大，至於開徵金額門檻，會再討論，讓小資族保有小確幸的方法。

金管會官員說，看到衛福部相關版本內容會再進一步了解，看是否會對股民產生影響，再做適當交流。

綠營人士指出，理解健保制度改革迫在眉睫，肯定石崇良改革決心，但拋出政策前，該做好黨內溝通、社會溝通，就不會演變成部會、立委「看報才知道」的窘境，還讓民眾留下賴政府不溝通、不接地氣的印象，對執政團隊絕非好事。

由於民意反彈，加上黨內有怨言，政策緊急喊卡。李慧芝6日晚強調，為了確保健保制度能長久運作，衛福部正研擬調整補充保費的修法方向，目前仍在初步階段。

保費 健保 租金

上一則

台官媒TaiwanPlus爆歧視 「台腔英語」遭外籍主管禁播

下一則

馬習會10周年…馬英九籲賴清德懸崖勒馬、喊話恢復國共對話

延伸閱讀

台灣六都13據點設「假日輕急症中心」首日僅169人看診

台灣六都13據點設「假日輕急症中心」首日僅169人看診
卓榮泰要求陸電商限期落地 淘寶：早就合法經營

卓榮泰要求陸電商限期落地 淘寶：早就合法經營
搶救中風黃金時間 勿忘「快快快」3原則

搶救中風黃金時間 勿忘「快快快」3原則
紓解醫院急診壅塞 六都設13處假日急症中心 費用更便宜

紓解醫院急診壅塞 六都設13處假日急症中心 費用更便宜

熱門新聞

苗栗市貓裏山公園今天一早發現5兩金塊7條，及6萬多新台幣，1萬多人民幣。圖／民眾提供

台公園赫見35兩黃金、現鈔 路人不敢撿…真相令人心酸

2025-11-05 12:00
普發現金1萬元11月5日上網開始登記。圖／聯合報系資料照片

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

2025-11-06 16:00
英國高等教育調查機構QS今天發布2026年亞洲大學排名，台灣大學依然是台灣排名最佳的大學院校，此次排名第23，較上一次進步3名。本報資料照

英國QS亞洲大學排名 這間學校第1名 台大位居第23

2025-11-04 17:17
日媒報導，台灣想用立陶宛模式，以「台灣」為名在愛沙尼亞設代表處但陷僵局。圖為台灣在立陶宛的代表處2022年展示雙方國旗。（路透）

堅持台灣名稱 台在愛沙尼亞設處卡關

2025-11-03 21:28
桃園楊男指控吳姓妻子婚後出軌，甚至懷了小王的孩子，向二人提出侵權行為損害賠償之訴，不過桃園地院民事庭審理發現，楊男已收了吳女及小王的和解金、房產，楊男不能就同一事實提告，駁回原告之訴。(記者陳恩惠／攝影)

少婦出軌男大生「多人運動」懷孕 夫收和解金還告遭駁回

2025-10-31 02:25
愈來愈少人願意當老師，教育界嘆「少師化」已成新教育危機。圖為示意圖，非當事人。（記者曾吉松／攝影）

台灣面臨最嚴重師資荒 教師最痛恨二事

2025-10-27 20:02

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切