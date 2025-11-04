疫調：非洲豬瘟僅在台中案場「廚餘未落實蒸煮」疑禍首

我的頻道

台灣新聞組／綜合4日電
非洲豬瘟中央災害應變中心3日公布最新疫情調查結果，記者會後政委陳時中（中）與農業部長陳駿季（右）等人繼續討論。(記者曾原信／攝影)
台灣中央非洲豬瘟災害應變中心昨公布最新疫情調查結果，確認僅發生於台中市一處養豬場，目前全國未見其他擴散跡象，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。農業部長陳駿季表示，未來3天，台灣所有豬場都沒有非洲豬瘟病毒入侵，才能在7日解禁並重啟豬肉市場。

農業部次長杜文珍昨於記者會表示，梧棲清潔隊的廚餘違規流用給非經許可的C養豬場，C養豬場飼養規模超過1000頭豬隻，多以廚餘餵養，顯示廚餘源頭及分讓管理出現問題，而案例場廚餘載運車經檢測出陽性，推論病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘。

杜文珍表示，廚餘是風險最高的可能感染源，未落實蒸煮流程，病毒仍有活性進而導致透過食用未落實蒸煮之廚餘感染豬隻，而吃廚餘肉豬死亡率為吃飼料的15.7倍。

政委陳時中補充，本案豬隻出現異常死亡的期間是10月10日，迄今已超過24天，超過病毒潛伏期，應不必過於擔憂。

中央疫調團隊專家、台大獸醫系兼任教授蔡向榮表示，梧棲案例場的畜主說飼養管理紀錄在9月就已損毀，也說有使用裝潢用剩的木材當燃料，但這並無法佐證蒸煮溫度、時間等是否達到標準，而畜主甚至使用舊照片上傳，因此該豬場的廚餘蒸煮是不確實的。

台中市環保局昨晚表示，梧棲區清潔隊廚餘採公開標售，由梧棲案例場業者得標，廚餘公開標售後，由得標業者自行至清潔隊載運，只能供自己使用；每次收運廚餘需簽名負責，已調閱監視器，追查養豬業者是否冒名載運廚餘；若得標業者自行將廚餘分送給C養豬場，造成後續申報不實，若違反廢清法最高將開罰300萬元台幣。

日前動保處人員擅自進入案場清消，農業部長陳駿季點名台中市長盧秀燕就是地方應變中心指揮官，應詳加調查。中市府表示，已依規定全面徹查，不允許任何違規發生，將依中央指引擴大採檢與封鎖，採最嚴格標準，盼盡早清零解封。

