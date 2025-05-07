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台幣匯率急升 央行：外匯存底損失準備上看兆元台幣

記者朱漢崙／台北7日電
中央銀行外匯局局長蔡烱民。（本報資料照片）
中央銀行外匯局局長蔡烱民。（本報資料照片）

台幣兌美元匯率連兩天累計升值近兩元，中央銀行外匯局長蔡烱民昨說，光是這兩天外匯存底兌換損失準備便上看兆元台幣，但不會影響央行損益、淨值，央行今年仍可達到繳庫盈餘目標。

央行昨天公布4月底外匯存底為5828.32億美元，金額續創新高，並較3月底增加48.1億美元；央行指出，外匯存底增加有三大原因，包括投資運用收益入帳、主要非美貨幣對美元升值、以及央行為阻升台幣進場買匯。

蔡烱民指出，以外匯存底5828.32億美元估算，台幣兌美元每升值一元，就會出現約5828.32億台幣的匯兌損失準備，若從匯價32元起算到30元，則外匯存底已出現超過1兆元以上的變動量。但蔡烱民說，這個變動並不會列入損益，而是會用準備項目列計在資產負債表上，不會影響央行每月或每年損益，美國聯準會先前處理手中美債資產價格變動時的作法也相同。

不過，在台幣匯率升抵27字頭時，央行也曾有過匯損準備破兆元的情況，先前台幣匯率貶至33元以下，央行帳上也有超過兆元的匯兌利益準備，目前應該還是維持正數。

央行在5月連三天進場護市，外匯存底估計會比4月增加更多，相較於4月增加48.1億美元的外匯，估計5月的外匯存底金額應會增加更多，外匯存底部位應有機會超過5900億美元，甚至上看6000億美元的水準。

根據目前各國公布的最新數據，台灣外匯存底排名全球第四，僅次於中國大陸、日本與瑞士。

蔡烱民表示，央行的外匯存底也有歐元、英磅、加幣等貨幣，若這些貨幣維持目前對美元的匯率不貶值，則央行在5月底的外匯存底將會因為進場買匯而增加；他表示，市場傳言6月的美債有6兆美元到期將使美國政府違約，這也是誤傳，他說，美國每季都有其發債計畫，市場都知道，美債幾次標售也都非常順利。

央行 匯率 貨幣

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