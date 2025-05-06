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2021年至今 邊境查驗豬肉無不合格 超標萊牛銷毀6批

記者廖靜清／台北6日電
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台灣從2021年開放萊豬進口，4月29日有首批萊豬輸台引發關注，食藥署5日舉行記者會說明，署長姜至剛（右）表示，未來邊境查驗仍將維持2至10%的一般抽批比率，且根據食安法規定，不會針對合法產品要求標示或公布流向。（記者曾吉松／攝影）
台灣從2021年開放萊豬進口，4月29日有首批萊豬輸台引發關注，食藥署5日舉行記者會說明，署長姜至剛（右）表示，未來邊境查驗仍將維持2至10%的一般抽批比率，且根據食安法規定，不會針對合法產品要求標示或公布流向。（記者曾吉松／攝影）

衛福部食藥署擬開放日本全牛齡牛肉進口，3月4日預告修正草案於昨天期滿。食藥署長姜至剛表示，未來擬解禁日本全齡牛肉，此舉符合國際風險評估與各國開放趨勢，但正式上路沒有時程表，視各界意見滾動討論。

衛福部食藥署表示，2021年1月1日至2025年4月30日，邊境報驗豬肉及豬雜碎並無不合格；牛肉部分，過去邊境檢出2493批含萊克多巴胺的牛肉及其部位，總計6批不合格，均已退運銷毀。

由於國際狂牛症疫情，台灣於2003年禁止美國、加拿大、日本等牛肉進口，並陸續在2021年、2024年放寬美、加牛肉進口規定。姜至剛表示，日本自2009年以後就未出現狂牛症案例，並被世界動物衛生組織評定為風險可忽略的國家，且美、加、紐、澳、歐盟等30個國家已開放進口，食藥署經風險評估，決定預告開放日本全齡牛肉輸台，審查程序已完備。

姜至剛說，他以科學數字說明，以風險最高的帶骨牛肉為例，消費者即使每天食用，每1億5000萬人當中有一人暴露新型庫賈氏症的風險，日本經歷狂牛症事件後對屠宰牛隻都依規定取出組織檢驗，控管風險。

日本 邊境 疫情

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