清大教授批斯文掃地挨告 非貶損、謾罵判無罪

清大教授罵同事「斯文掃地、丟人」 ，法官認為負面評價的言論用詞雖尖酸刻薄，但內容仍未逾越合理範圍，且所述非憑空杜撰事實而來，諭知無罪。（記者郭政芬／翻攝）

清華大學李姓教授因同事指導的博士班學生，論文涉及抄襲與違反學術倫理，跑到黃的辦公室門口大叫「丟人」、「斯文掃地」等字眼，引起其他師生側目。黃自認自尊心受創，提告公然侮辱與誹謗。新竹地院認為，此為評論個別言論與行為，非貶損人格，且涉及公共議題，判決無罪，可上訴。

判決書指出，李、黃兩人均為清大某理工科系教授，李兼任跨院國際博士班學位學程辦公室主任，黃指導跨國國際博班生，該生三年前提計畫書，但學程辦公室認為須修正，並將信件轉送黃；學生則回覆「黃與李友直接溝通」；黃表示同年6月找李討論。

法官認為，學程辦公室認為該計畫書內容參雜簡繁體字、段落重複、語意不清等，有修正必要，未達口試資格考標準，黃也知悉，在學生計畫書尚未修正前，逕自與另兩名教授進行口試審核。

李對黃未把關學生論文計畫書品質，且未修正內容，規避相關程序，逕自辦理資格考口試，批評「這麼丟人的人竟出現在我面前」、「大家都知道你在做斯文掃地的事」，意在評論黃的個別言論、行為，而非貶損人格，也非抽象謾罵，難認達侮辱的要件。

法官認為，論文計畫書審核通過是博士候選人資格取得的要件，也是博士論文研究基礎，對於學術、專業領域研究具公益價值，屬公共事務議題；李教授發表涉及黃教授的負面評價，可能造成黃心理、精神上不悅，但該負面評價可能具促進公共思辯的輿論功能。

法官認為，李的負面評價內容未踰越合理範圍，所述非憑空杜撰，可由公眾輿論自行判斷，仍屬善意的適當評論；針對黃提告公然侮辱及誹謗罪嫌，諭知無罪。