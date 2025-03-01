新聞評論／滿蛋秀與急診空 綠執政還有什麼不能演

衛福部長邱泰源（右）日前前往部立台北醫院視察急診狀況，並向醫護人員打氣。（本報資料照片）

全台急診塞爆，加上衛福部次長林靜儀一句提油救火的「小腦袋」說，讓此事釀成政治風暴。為了滅火，衛福部長邱泰源2月26日「突襲」各大醫院了解急診壅塞情況，沒想到事後卻遭護理師投訴，事先被要求將急診室病患「塞」到病房，好營造急診順暢的假象，這讓人聯想起幾年前蛋荒時，行政院前副院長鄭文燦與農業部前部長陳吉仲連袂合演的「滿蛋秀」，真有87分像。

急診壅塞的問題，早已持續一年以上，但衛福部從來沒有正視問題。急診為何會被擠爆，當中有多重因素。健保 長期對急重難罕的給付過低，根據健保給付，急診留觀或是待床病人要待滿六小時，醫院才能申報觀察床費用，急診觀察床一天病房費367點，護理費571點，合計938點，不到900元。患者續留急診，第二天急診觀察床費用更低，病房費167點、護理費降至175點，合計342點，對於醫院來說，遠不如一個停車位所帶來的收益。

健保資源的錯置加上護理師的待遇長期過低，造成護理師紛紛退出第一線；再加上衛福部實施醫病比，在護理師不足的情況下，醫院就順勢關掉加護病房及一般病床，才會導致大量的急診病人無法上轉。

急診壅塞情況在今年春節 連假結束後整個大爆發，但2月上旬時，衛福部還稱是因春節假期較長，加上流感、諾羅疫情一起發威及天冷加重效應所致，還呼籲民眾不要動輒跑到大醫院，把責任全推給民眾，衛福部當時預估急診塞床約兩、三周後就逐漸趨緩，說來說去就是不願意面對護理師人力不足的事實。

結果當然未如衛福部所言獲得緩解，反而愈發失控。23日有護理師上網爆料，一名重症患者日前被送至成大醫學中心急診，但院內加護病房滿床，無法收治，聯繫高雄、台南、嘉義等十多家大型醫院，均無法後送，最後緊急送至遠在100多公里外的成大附設醫院斗六分院，但患者仍因敗血症過世。這起不幸的案例完全拆穿了衛福部掩過飾非的面具。

眼看民怨滔天，邱泰源前幾天大張旗鼓跑到各大醫院視察，事後卻被護理師投訴，醫院事先早已接到通知，為了部長巡視「做戲五分鐘」，有醫院高層下令在一小時內挪走近20床的急診病人，硬是「塞」到不同科別病房、隔離病房，好營造急診緩解的假象。這個「清場令」就算不是衛福部下令，但高官走馬看花的視察秀不但沒有解決問題，還額外增加了第一線的負擔。

邱泰源隔天還在賴總統主持的「總統府健康台灣推動委員會」會後記者會上說，26日他赴台北三家醫學中心、兩家區域醫院視察，發現醫院靈活調配病床成效佳，候床人數均在百人以下。但殊不知這樣的「靈活調度」完全是表面文章，有這種昏庸的官員，還能期待醫療現場獲得多大的改善。

這讓人想起2023年年初，當時發生史上最長的蛋荒，一開始農業部也不承認缺蛋，綠營側翼還到處攻擊上網抱怨買不到蛋的民眾，鄭文燦跟陳吉仲就跑去超市站在滿滿雞蛋 的蛋架前，各自拿了一盒蛋，宣示雞蛋供應正常。為了演出這場滿蛋秀，商家還努力四處搬蛋好營造不缺蛋的假象。但民眾依舊四處買不到蛋，眼看演不下去了，陳吉仲不久後只好宣布大量從國外專案進口雞蛋。

從雞蛋到病床，這個政府還有什麼是「演」不出來的？