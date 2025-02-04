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台1月消費者信心指數連四跌 近8個月來低點

記者葉卉軒／台北4日電
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台灣中央大學3日發布1月消費者信心指數（CCI），呈現顯著下滑，且指數創8個月來最低；圖為台北「南門市場」。(記者林俊良／攝影)
台灣中央大學3日發布1月消費者信心指數（CCI），呈現顯著下滑，且指數創8個月來最低；圖為台北「南門市場」。(記者林俊良／攝影)

台灣中央大學昨天發布1月消費者信心指數（CCI），總指數為72.54點，較上月減少2.07點，呈現顯著下滑，不但是連續4個月走跌，且指數創8個月來最低。

CCI的6項分項指標包括物價水準、投資股票時機、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、購買耐久性財貨，6項分項指標全面下降。

中央大學台經中心執行長吳大任指出，美國總統川普宣布對中國大陸、加拿大、墨西哥祭出關稅措施，陸加墨也紛紛反制，全球貿易戰已開打，將使出口導向的台灣經濟受到更大挑戰。

在6項指標中，「未來半年購買耐久性財」為102.49點，微跌0.17點，為下降幅度最少指標。同步觀察中央大學與台灣房屋合作編列的「購買房地產時機」指標，1月為99.97點，微升0.13點，再度接近100，顯見民眾看待房市信心已出現止跌。

吳大任表示，政府打炒房政策對房市多是短期影響，觀察台灣房地產，長期來看仍是易漲難跌，使得房市信心指標沒有繼續走跌。雖然房市景氣陷入盤整，但條件較好的物件，仍有買方伺機出手。

至於下降幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，1月調查為37.25點，較上個月調查結果下降3.98點，為歷月來最為顯著的下跌。吳大任指出，由於1月CCI調查期間為1月18日至21日，兩個因素讓民眾強烈感受物價上漲，1是元旦起基本工資調升，勞力成本再增加，另外則是春節期間的消費旺季，不少民生服務需求，都直接反映在價格上漲。

下降幅度第二為「未來半年投資股票時機」，1月調查為50.53點，較前1月下降2.46點，且為近9個月低點。

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