等第制更分分計較 老師評分痛苦

為避免學生分分計較，台大、清大等大學將百分制改為等第制，但卻讓學生更在意89分與90分的差異，有台大教師坦言每學期評分很痛苦。面對學生要求調高分數，教授各有不同作法，有人堅持「三不一沒有」，也有教授盡可能滿足學生請求。

台灣高教行之有年的百分制成績，2010年起由清大、台大開始變革，改為等第制（A+、A、A-）。陽明交通大學教務長陳永昇表示，這改變的出發點是讓學生別「分分計較」，90分跟91分都是A+；但另一方面，有學生反而更在意89分與90分差異，因為差了一個等第，GPA成績平均績點就差很多。

陳永昇舉例，曾有老師透露有學生，要求退選課程，一了解狀況才知道，該生是因為無法接受成績單沒拿到A+的課程，萌生了退選念頭。

台大資工系教授洪士灝說，有部分學生為推甄研究所，非常在意分數，除了挑選分數通常給比較高分的課去上，還有人因為不滿意分數去找老師理論；也有因主觀感受，給老師較低的教學評鑑分數，久了對老師給分造成影響。

另有台大教授也表示，每次成績公布後總會收到一些email說希望把成績調整成A+，只好制定「三不一沒有」政策，公告：不接受成績調整、不對既定評分標準作例外處理、不回應無理或重複要求、沒有個別協商空間。甚至警告，如果再來要求調高分數，每一次要求就降一級分。

成功大學生物科學與科技學院長王育民，從不同角度來看待這件事情。他表示，申請國外學校時，GPA很重要，他覺得「分數膨脹」，應該要對應到學生是不是真的有學到東西？如果學生真的學到東西，分數給高一點也無可厚非。

淡江大學國際事務學院院長包正豪則表示，通常學生來跟他要分數的理由都是因為申請學校或是獎學金，「只要事先講，我都會答應。」因為現在有些老師，甚至整個學系，都會打比較高的分數，而學校獎學金／出國交換又看絕對成績，他不想要他的學生吃虧。不過，學生得先證明表現確實不錯，他不可能平白無故給全班表現末端的學生90分。