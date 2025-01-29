彰化月影燈季 捨蛇年生肖改以表情符號迎蛇年

彰化月影燈季登場，往年以農曆生肖為主題，今年改以日本「emoji樂園」迎蛇年。（圖／彰化縣政府提供）

生肖蛇年來到，無論東西方蛇的形象不討喜，彰化月影燈季往年以農曆生肖為主題，今年捨棄蛇年生肖，改以全世界手機族都熟悉的表情符號、日本 「emoji 樂園」迎接新年。

因蛇一尾造型簡單，加上形象不討好，各機關從現有圖案挑選，並挖空心思輸出設計靈感，讓蛇看起來親民可愛。

彰化縣政府過去幾年的月影燈季等春節活動，都用當年生肖作為主題設計大型燈座，兔年「好想兔」、龍年「泡泡龍」都很受歡迎，今年蛇年棄蛇造型，採用日本emoji樂園表情符號迎接新年。

彰化縣員林市四字春聯「騰蛇獻瑞」圖案是金元寶，市公所小紅包「五福臨門」的蛇有雙手，蛇年紀念幣的大頭蛇戴官帽，都不像蛇；溪湖鎮公所小紅包「五福臨門」的蛇，戴舞獅頭笑咪咪。

埔心鄉公所四字春聯的蛇像英文W草寫很有藝術感；芳苑鄉公所製作2000個賀年小物，捨棄蛇改用目前熱門「卡皮巴拉」水豚君，鄉長林保玲盼民眾拿到特別是小朋友能愛不釋手。

南投縣竹山紫南宮蛇年錢母，造型和往年不同，從具體的生肖造型改為聚寶盆造型，蛇的造型採卡通化金蛇，化為聚寶盆的雙耳，和「雙蛇護寶舞新春」的吉祥話。

紫南宮主委莊秋安說，民間一般對蛇有些忌諱，錢母套幣較難設計，但蛇是紫南宮守護神，因此改變錢母和蛇的形象，推出座身以聚寶盆為主體、搭配兩條金蛇作為寶盆雙耳造型，幫信眾守護財產、保平安。