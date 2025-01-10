慈濟侵權畫作爭議 證嚴法師「痛心與痛苦盡在不言中」

玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧（前）與證嚴法師（後）合影。(取自釋昭慧臉書)

台灣嘉義大林慈濟 醫院「佛陀問病圖」創作爭議，玄奘大學台灣宗教系主任釋昭慧10日在臉書 發表2500多字文章，對於慈院壁畫風波雜感，直言是兩位受害人與一個「苦主」，她表示，整個慈院壁畫風波，可以說健儀院長與證嚴法師都是受害人，而慈濟則是最大的「苦主」。

慈濟的「苦主」身分。釋昭慧表示，為了一樁慈院壁畫風波，一夕之間，數十年來救拔全球苦難蒼生的鉅大貢獻與深重恩義，悉數被一筆抹煞，各種凌遲、羞辱、毀謗，紛至沓來，這不是「苦主」，還是什麼？老實說，倘若沒有「無相布施」的情懷，面對那些惡毒攻訐，是很難讓人不退心的。而若慈濟人都被那些惡毒攻訐弄到退心了，那將是全球苦難蒼生最大的不幸。她相信大部分堅強的慈濟人，只是深感痛心，還不至於為此而就打退堂鼓。

對於有網友提醒，「少數盲目信徒幫慈濟非理性強勢護航的行徑（甚至出言反嗆），不但無法得到社會大眾的理解，反增對這個佛教團體的高傲感與不信任」，釋昭慧表示，「沒錯，最好的討論態度就是理性、冷靜。但有道是：『事不關己，關己則亂。』有時想想，如果我們自己的親人或高度敬愛的人，被萬箭穿心地橫加羞辱與造謠，大概也很難維持理性」。

釋昭慧表示，公允而論，慈濟這麼龐大的團體，要做到一塵不染，那才是造假與神話。全球慈濟人高達數百萬，眾生習氣又難調難伏，因此，數百萬人中，會出現一些習氣深重而犯下重大過失的人，這是難以避免的。重點在於慈濟的主事者如何進行危機處理，只要不文過飾非，不偏袒犯過當事人，並對公眾作適切的交代，這樣就差強人意了。「若有慈濟人的過失涉及法律問題，那就交給法律處理」。

近來大林慈濟醫院「佛陀問病圖」爆發創作爭議，院方8日發布聲明表示，將於「佛陀問病圖」壁畫前標示製作原由，說明李健儀為繪製此圖像原創作者身分。（大林慈濟醫院提供）

至於兩位受害人，釋昭慧表示，健儀院長的深切受害，這些日已見諸報導，這回來講講證嚴法師這位受害人好了。每次只要少數慈濟人犯錯，大批人就上綱上線，羞辱證嚴法師。就像這次，有人說證嚴法師「高高在上」，用辱慢字眼謊稱「上人喝麝香咖啡 」、「上人乘坐勞斯萊斯」，而且被慈濟人嚴加指正之後，竟還死不認錯，甚至針對人家的「木地板」指指點點，這些惡毒的言詞，真的很難讓敬愛上人的慈濟人看到了，還能維持「平常心」。

她說，目前此事對慈濟業已構成傷害，那位犯錯的慈濟人聽說已經過世了。「否則她應該誠懇地公開懺悔，畢竟她的一念之貪，以及假『上人』名義假傳聖旨的紆曲手段，已深深傷害到上人與健儀教授的心靈，也讓慈濟莫名成為人民公敵。健儀教授對犯錯者的痛切指責，也讓人看了非常痛心與不捨。證嚴法師據實回答：「錢是她出的。」沒想到，這就讓後面的跟帖瘋狂圍毆起來。

釋昭慧表示，可以想像，證嚴法師突然面對醫院壁畫的「山寨版」，肯定是既著急又痛心。畢竟醫院開幕迫在眉睫，哪可能湧出另一筆錢來，重新請健儀教授主持製作這片面積如此之大的「大愛看病圖」壁畫？即便可以另行挪出這筆鉅款，但以法師使用善款之嚴謹，「她會這麼做嗎？」更何況，在一個在自家樓層安裝木地板都被說三道四的社會，「你用膝蓋想也知道，倘若她真的下定決心，剷除那片山寨版壁畫，後面將承受多麼難以想像的惡毒攻訐」。

「有錢未必就能，無錢萬萬不能」，釋昭慧表示，可以說，在實務操作面，法師實在是有太多的無奈與痛苦，這一點，實務工作經驗豐富的健儀教授，是深能同情共感的。所以從頭到尾，他對證嚴法師沒有一句微詞。「至於那位『兒子』突然出面為父親打抱不平，坦白講，我認為是在蹭新聞熱度，慈濟人千萬不要因此而產生對健儀教授的微詞」。

釋昭慧表示，她認為，可能是念著對方長期護持慈濟志業的恩情，不忍以一朝之忿，忘卻終身之義，因此證嚴法師對那位師姐選擇了「原諒」。健儀教授痛切地說，「他被自己的助理背叛了」，事實上，證嚴法師也同樣被那位師姐「背叛」了，「她的痛心與痛苦，盡在不言中」。

釋昭慧表示，話說回來，那些圍毆上人與慈濟的字眼，可真令人不忍卒睹。什麼傷天害理的話都說得出口。人說「台灣人心最美」，若那些人能代表「台灣人」，那就真的不但不美，而且動輒口噴毒氣，心靈惡毒無比。但她相信那些人依然是少數，大多數台灣人的心靈還是非常美好的。

「可以體會一些慈濟人看到這類惡毒文字，會如何地怒髮衝冠」。釋昭慧表示，大家都知道，最好的討論態度就是理性、冷靜。但有道是：「事不關己，關己則亂。」有時想想，如果我們自己的親人或高度敬愛的人，被萬箭穿心地橫加羞辱與造謠，大概也很難維持理性。但是一份魔心很容易勾動另一份魔心，因此建議慈濟人，要記取上人的吩咐，在此非常時期，必須格外冷靜，不必隨著那些心理不正常的言論起舞。