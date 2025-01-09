壁畫爭議 慈濟將標原創者 畫家兒：贗品標作者畫蛇添足

嘉義縣大林慈濟醫院傳盜圖爭議，院方未來將在作品前標註原創者姓名。(圖／大林慈濟醫院提供)

嘉義大林慈濟醫院近日傳出「佛陀問病圖」創作爭議，遭踢爆是竊取畫家李健儀原創，院方昨天發出聲明表示，25年前建院時由李健儀完成底圖，後續由大家接續完成，已致電畫家聯絡，未來會標示李健儀是原創作者身分。李健儀對此表示不願提告，不過他的兒子李承道質疑，「現在全台灣都知道那是侵權的贗品，還在旁邊標註原創另有其人，真是畫蛇添足」。

大林慈濟醫院創院院長、慈濟醫療志業林俊龍執行長在昨天致電李健儀教授，表達一直感恩且珍惜李健儀的創作，除持續在院長室展示、保存李健儀原畫外，未來會在「佛陀問病圖」壁畫前說明製作原由，並標示李健儀是原創作者身分。

李健儀針對院方的的補救措施表示肯定，並透露當年沒對慈濟提告，是不捨證嚴上人還要坐輪椅出庭。

大林慈濟醫院「佛陀問病圖」創作爭議，從玄奘大學藝術設計學院退休 的李健儀2014年4月13日在臉書 發表的文章，近來經網友不斷轉傳。

李健儀說，從素描起筆至油畫原稿完成，共花1年4個月，後來也提出壁畫總工程款報價，但因有貪功的師姐謊稱：「上人決定不要畫了」還曉以佛理欺他、要求廉價讓與油畫原作及無償版權等。

李健儀貼文指出「師姐備好合約內容，原先甚至約束我永不能公佈我是原創者；事後卻將壁畫以減半價碼委託繪畫助理，左下角還有簽上助理名字。」甚至後來這幅畫竟由其徒弟陳欽明接手進行大林醫院的壁畫，李健儀難掩憤怒提到，當時有種被徒弟背叛與出賣的心情，且壁畫完成時，竟連他是原創藝術家的名字都隻字未提。