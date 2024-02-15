台灣醫療照護指數 連6年世界第1

台灣醫療技術、品質逐年提升，在健保制度實行多年，醫療照顧領先全球各國。全球資料庫網站「Numbeo」最新公布「醫療照護指數」（Health Care Index），台灣再次奪得世界第一，這已是台灣連續6年、12次評比蟬聯世界第一，領先鄰近日本 、南韓 。

2021年起，Numbeo依醫療人員技術與能力、醫療設備軟硬體優劣、醫療所在地點的易達程度等七大指標，針對94個國家進行調查，每年定期公布二次「醫療照護指數」，自2015年起，台灣均名列前三名。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，此調查對象為商務及在世界各國經常旅遊的人士，經整合不同指標分數，列出排名，最新調查報告顯示，台灣在醫療可近性及醫療費用的性價比、合理性為全球第一，這是實至名歸。

不過，在平均餘命、新生兒死亡率、可避免死亡率、疾病別死亡率及癌症5年存活率等健康指標方面，依國際期刊「Lancet」（刺胳針）調查，台灣世界排名為第35到37位，在亞洲各國，位居第4，僅次日本、南韓及新加坡。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，觀察全球相關醫療指標統計，包含許多不同面向，為的是找出不足的地方，予以補強；若台灣在新生兒死亡率、平均餘命等指標落後其他國家，凸顯醫療人力及預算 等資源投入不足，導致醫療結果與成績不佳，政府應正視此問題，設法改進。

洪子仁強調，針對台灣人健康照護，目前仍有很大的努力空間，醫療支出為投資，而非成本，如能提高醫療支出預算，就可加速引進新藥、新科技，優化醫療環境，全面提升民眾的健康照護。