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控陳建仁、陳吉仲涉及「假消息」議員提告

記者翁至成／台北29日電
北市議員羅智強、游淑慧28日至中正警二分局提告行政院長陳建仁、前農業部長陳吉仲「假消息」，要求警方比照「重大食安議題」，約談2人到案說明。(記者翁至成／翻攝)
北市議員羅智強、游淑慧28日至中正警二分局提告行政院長陳建仁、前農業部長陳吉仲「假消息」，要求警方比照「重大食安議題」，約談2人到案說明。(記者翁至成／翻攝)

謝姓男子在臉書貼文指買到「綠雞蛋」，警方8小時內找到謝男製作筆錄送辦，台北市前議員羅智強、台北市議員游淑慧昨下午也赴中正二分局提告行政院長陳建仁、農業部前部長陳吉仲涉及「假消息」，要求警方比照「重大食安議題」偵辦，並應於昨晚11點前約談兩人到案。

羅智強質疑，陳吉仲當初說巴西蛋有噴蠟，可以延長保存120天，但謊言當天就被拆穿，農業部卻要外界不要糾結，但這根本就是假消息，呼籲警方用社維法裁罰。

游淑慧說，謝先生是單純的消費者，貼文臉書說台農雞蛋長這樣，農業部竟然就喊打喊殺，只因為質疑進口蛋就是質疑農業部；妨害名譽不是重大刑案，應依規定寄通知信，而非警察殺上門去，質疑警方為什麼要這樣做？難道是替極權在服務？她對中正二分局非常失望。

國民黨立院黨團總召曾銘宗昨表示，若事後查證消息為真，應追究陳建仁政治責任。國民黨立委洪孟楷表示，已發函給警政署、廉政署要求說明，正式檢舉這樣的違法查水表。

曾銘宗質疑，陳建仁如何知道民眾爆料是假消息？陳建仁有無查證？警察局配合陳建仁的意思約談當事人，試問過程有無符合法律程序，有無侵犯人權？假設事後證明是真消息，要求陳建仁公開道歉，並追究其政治責任。

國民黨立委賴士葆批評，人民納悶政府很快能找到綠臭蛋的爆料人，卻對千萬顆蛋失蹤裝死，只准政府粉飾太平，不准人民揭發真相。陳建仁不必第一時間就氣急敗壞斥之為假消息，等釐清真相再說不遲，不要動不動就約談民眾來製造綠色恐怖、寒蟬效應。

農業部 國民黨 雞蛋

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