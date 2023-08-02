墾丁牧場合作社熄燈 隱藏美食牛肉乾不消失

農委會1日升格農業部，畜產農業試所恆春分所兩座牛羊為主體的馬賽克裝置藝術和壁畫同日啟用。（記者潘欣中／攝影）

農委會1日升格農業部 ，有118年歷史的畜產試驗所恆春分所和高雄併為南區分所，兩座牛羊為主體的馬賽克裝置藝術和壁畫也在1日展示，20年來販售獨家配方牛肉乾、牧草汁和羊乳等畜產加工品的員工消費合作社，因完成階段性任務也吹熄燈號，隱藏版美食景點消失讓人扼腕，所方表示牛肉乾配方已技轉，美味不會消失。

俗稱「墾丁牧場」的恆春分所面積1123公頃，以牛、羊繁殖、育種、營養管理及牧草改良與草原經營管理為研究範圍，現階段任務以山羊、肉牛及牧草產業技術研發，協助本土畜產業發展；分所智能畜舍和芻料調製室日前啟用，由藝術家李億勳和李明璟創作的黑山羊騎黃牛馬賽克裝置藝術和牡場風光壁畫，也在昨天同步展示，象徵對草食動物產業貢獻於國土的保育與永續利用。

墾丁牧場員工消費合作社販售的農畜產美食，早期透過口耳相傳，近年藉網路傳播力量暴紅，其中，微辣的牛肉乾，是畜產試驗所以自己研發的配方請廠商代工，因是公家單位，未商業化大量生產，因獨家販售，香氣濃、嚼勁夠，是高人氣產品和伴手禮，另有無添加的牛羊乳、苜宿草打的牧草汁、牛軋糖和乳酪蛋糕等，是三五好友享用「下午茶」好去處。