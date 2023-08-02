我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

墾丁牧場合作社熄燈 隱藏美食牛肉乾不消失

記者潘欣中／屏東2日電
農委會1日升格農業部，畜產農業試所恆春分所兩座牛羊為主體的馬賽克裝置藝術和壁畫同日啟用。（記者潘欣中／攝影）
農委會1日升格農業部，畜產農業試所恆春分所兩座牛羊為主體的馬賽克裝置藝術和壁畫同日啟用。（記者潘欣中／攝影）

農委會1日升格農業部，有118年歷史的畜產試驗所恆春分所和高雄併為南區分所，兩座牛羊為主體的馬賽克裝置藝術和壁畫也在1日展示，20年來販售獨家配方牛肉乾、牧草汁和羊乳等畜產加工品的員工消費合作社，因完成階段性任務也吹熄燈號，隱藏版美食景點消失讓人扼腕，所方表示牛肉乾配方已技轉，美味不會消失。

俗稱「墾丁牧場」的恆春分所面積1123公頃，以牛、羊繁殖、育種、營養管理及牧草改良與草原經營管理為研究範圍，現階段任務以山羊、肉牛及牧草產業技術研發，協助本土畜產業發展；分所智能畜舍和芻料調製室日前啟用，由藝術家李億勳和李明璟創作的黑山羊騎黃牛馬賽克裝置藝術和牡場風光壁畫，也在昨天同步展示，象徵對草食動物產業貢獻於國土的保育與永續利用。

墾丁牧場員工消費合作社販售的農畜產美食，早期透過口耳相傳，近年藉網路傳播力量暴紅，其中，微辣的牛肉乾，是畜產試驗所以自己研發的配方請廠商代工，因是公家單位，未商業化大量生產，因獨家販售，香氣濃、嚼勁夠，是高人氣產品和伴手禮，另有無添加的牛羊乳、苜宿草打的牧草汁、牛軋糖和乳酪蛋糕等，是三五好友享用「下午茶」好去處。

「不是升格讓合作社熄燈，」畜產試驗所恆春分所長陳嘉昇說，分所以研究為主要任務，合作社實在無暇兼顧，近期乳羊已轉移到高雄地區飼育，羊乳產量非常少，牛肉很早就不是牧場生產，僅配方是獨家配方，在評估推廣的階段性任務完成後，選在農委會升格農業部結束營業；牧場透過農業部與金門一家青年牧場完成技術轉移，待相關程序完成後，就會投入市場。

農委會畜產試驗所恆春分所員工消費合作社獨家販售的牛肉乾、牧草汁、果凍和蛋糕等農畜...
農委會畜產試驗所恆春分所員工消費合作社獨家販售的牛肉乾、牧草汁、果凍和蛋糕等農畜食品，在旅遊網站上暴紅。（本報資料照片）

農業部

上一則

台積電專機直飛運補日廠人力 拚首座量產海外廠區

下一則

台農業部掛牌 陳吉仲遭批不適任 農會沒出席

延伸閱讀

台中最美獨立書店 十年一諾終究熄燈

台中最美獨立書店 十年一諾終究熄燈
飄香90年將熄燈 戴記扁食排長龍

飄香90年將熄燈 戴記扁食排長龍
陳吉仲掌農業部 藍酸綠：官做愈爛升愈快

陳吉仲掌農業部 藍酸綠：官做愈爛升愈快
經歷半世紀 台最老百貨 遠百寶慶店熄燈改建

經歷半世紀 台最老百貨 遠百寶慶店熄燈改建

熱門新聞

前文建會主委鄭淑敏。(本報資料照片)

兩岸密使鄭淑敏 在美跌倒昏迷過世 享年78歲

2023-07-27 02:28
苗栗縣卓蘭鎮老庄溪一帶23日中午有民眾驚見溪裡疑似出現浮屍，警員、消防人員趕往打撈，結果虛驚一場。圖／民眾提供

台溪流驚見女性裸屍…警消趕往打撈 真相超尷尬

2023-07-25 18:55
「楊德昌回顧展」簽約儀式合影， 左起為北美館館長王俊傑 、導演楊德昌遺孀彭鎧立、國家影視聽中心董事長藍祖蔚 。(圖:台北市立美術館提供)

詐欺成龍錢、逃亡12年 台名導楊德昌遺孀躲美過追訴期返台

2023-07-31 04:54
鴻海創辦人郭台銘動作頻頻，獨立參選箭在弦上。（本報資料照片）

王金平託人勸退 郭台銘怒了稱「要有動作」

2023-07-28 02:30
江宏傑將在日本召開記者會，日本外國記者俱樂部的網站上已刊登出相關訊息。(取材自網路)

江宏傑赴日開國際記者會控失聯 福原愛聲明反擊

2023-07-27 02:24
蔡姓保母遭網友誣指虐死女嬰，案發時不少網友打著正義招牌，前往保母家中作亂、撒冥紙，讓蔡女及家人承受不少壓力。(記者張議晨／翻攝)

私刑正義大翻車 保母被控虐嬰遭網暴 死因卻是生父吸毒

2023-07-27 12:44

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量