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美國出口玉米「嘔吐毒素」超標 逾50萬公斤在台邊境遭攔

記者鄒尚謙／台北即時報導
美國出口「玉米 (供食品用途)(YELLOW CORN)」檢出真菌毒素含量不符規定。(圖：台食藥署提供)
美國出口「玉米 (供食品用途)(YELLOW CORN)」檢出真菌毒素含量不符規定。(圖：台食藥署提供)

台灣食藥署今公布最新一周邊境查驗不合格清單，自美國進口的「玉米（供食品用途）」檢出真菌毒素「脫氧雪腐鐮刀菌烯醇」超標，總重逾50萬公斤。脫氧雪腐鐮刀菌烯醇又稱「嘔吐毒素」。專家表示，人體暴露過量恐造成食物中毒或腸胃不適症狀。台食藥署副署長林金富則說，該菌在高溫潮濕的地方容易產生，目前全數以退運銷毀，並未流入台灣市面。

陸「醃漬蔬菜」、日「鮮藍莓」等也不合格

台食藥署公布最新一周邊境不合格食品中，共有11品項，分別為中國大陸出口的德國蘑菇粉、醃漬蔬菜混合包、醬料包；日本出口的螢光烏賊、鮮藍莓、長蔥、鮮葡萄；以及越南的調製芒果等，因檢出農藥、漂白劑或重金屬不合格，全數遭到食藥署攔截。

越南出口「白菜心(俗稱:娃娃菜)(FRESH CHINESE CABBAGE)」...
越南出口「白菜心(俗稱:娃娃菜)(FRESH CHINESE CABBAGE)」檢出農藥殘留含量不符規定。(圖：台食藥署提供)

由「台宗聯採有限公司」進口的美國「玉米（供食品用途）」，遭檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇2437µg/kg，遠超標食品規範的限量1750 µg/kg，總重量更達到50萬1289公斤，全數依規推運銷毀。

脫氧雪腐鐮刀菌烯醇有「嘔吐毒素」之稱。林金富表示，玉米類產品很容易有真菌生長，只要「高溫、潮濕」的條件下就會孳生，進口來台的玉米大多會再進行加工，製成糖、酒精等屬於加工原料。

吃下肚恐食物中毒

台灣林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海則分析，該批玉米應是保存過程不當，因此創造出溫暖潮濕的環境，讓黴菌孳生；若吃下超出暴露量的脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，恐會產生食物中毒或腸胃不適等症狀。

中國大陸出口「醬料包(醬料包(70公克))」檢出防腐劑含量不符規定。(圖：台食藥...
中國大陸出口「醬料包(醬料包(70公克))」檢出防腐劑含量不符規定。(圖：台食藥署提供)

顏宗海說，花生中常見的黃麴毒素、咖啡常見的赭麴毒素，會增加肝癌、泌尿道癌症的風險，但目前脫氧雪腐鐮刀菌烯醇，並沒有證據指出會增加罹癌風險。

另外，由「幻雲資訊股份有限公司」進口的中國大陸「醬料包(醬料包(70公克))，檢出防腐劑去水醋酸0.12 g/kg違規。林金富說明，去水醋酸屬於防腐劑，依照台灣食品法式可用於「乾酪」、「奶油」、「乳酪」等品項，但調料包內不得檢出，台灣准用的防腐劑多為苯甲酸。

林金富說，本周檢驗不合格的進口商皆為初犯，但日本的「螢光烏賊」、「鮮藍莓」，以及越南出口的「白菜心(俗稱:娃娃菜)」先前有不同進口商曾有違規紀錄，食藥署將依規定，採取「加強抽批」從本來的2%到10%，提高到加強抽批的20%到50%的抽驗比率。

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