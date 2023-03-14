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紓解蛋荒 台官兵改喝豆漿 農委會：是加菜

台灣新聞組／台北14日電
台灣蛋荒未解，超市雞蛋銷售一空。(記者林伯東／攝影)
台灣蛋荒未解，超市雞蛋銷售一空。(記者林伯東／攝影)

台灣蛋荒持續，竟要軍人讓出雞蛋？農委會農糧署昨召開相關豆漿調度會議，預計從下周起，一連6周每周提供官兵喝豆漿2次。

據本報系聯合報報導，糧署副署長蘇茂祥說，農委會昨調度會議中主要討論如何配送，並掌握貨源。台產大豆、黑豆供應沒問題，主要是加工廠的加工，原先都有固定排程，因此需要進行加工廠調度。蘇茂祥說，預計從3月20至4月30日為期6周，由農糧署提供國防部每周飲用產銷履歷豆漿2次，6周共需要216萬瓶，補充官兵植物性蛋白，費用將由農委會吸收，粗估約2000萬台幣(約65萬6400百美元)。

上周傳出農委會提出擬由農委會提供軍人產銷履歷豆漿「取代」雞蛋，農委會昨晚緊急發出新聞稿澄清，是在既定菜單外，再為國軍加菜。農委會昨說，國軍雞蛋目前供應穩定，農委會並非以豆漿取代國軍雞蛋所需，而是研擬加碼菜單，提供產銷履歷豆漿供軍人飲用，推廣優質雜糧。軍人副食品所需的農漁畜產品都有相關合約，業者依合約供應，過去1年訂購的雞蛋供應每天穩定維持在約1萬4000盒，農委會全力提供農漁畜產品給軍人。

不過，國防部長邱國正日前曾受訪證實說，上周行政院會後陳吉仲的確有跟他談到改吃豆製品的事，邱還說只要對官兵三餐沒疑慮，「我們都很樂見。」國防部昨則回應，農委會提供產銷履歷豆漿，用以補充官兵營養需求；國防部已規畫分配各伙食團運用，發放官兵個人食用，由專責機構配合供補事宜。

此外，台灣「缺蛋」問題仍嚴峻，立委關切審計部是否專案處理。另據台北中國時報報導，審計長陳瑞敏上午在立法院財政委員會備詢，國民黨立委賴士葆表示，雞蛋國家隊已成立2年多，政府補助蛋雞產業復養及雞蛋進口，結果仍照樣缺蛋，呼籲審計部要專案徹查。立委李貴敏也質詢主計長朱澤民，「台灣到底缺不缺蛋？」朱表示，從供需角度來看，台灣有缺蛋，理由除國際禽流感外，也可能民眾有囤蛋。

陳瑞敏表示，2021年度有查核，當時發現農委會雞蛋產量統計數字落後，決策數據有點失真，影響調控，因此提出審核意見，要求農委會改善，後來農委會有採用比較新的數據。

農委會表示預計從下周起，一連6周每周提供官兵喝豆漿2次。圖為示意圖。(本報資料照...
農委會表示預計從下周起，一連6周每周提供官兵喝豆漿2次。圖為示意圖。(本報資料照片)

雞蛋 國防部 國民黨

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