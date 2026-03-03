國民黨軍購案陷路線之爭 朱立倫系：應以9000億為目標

國民黨前主席朱立倫卸任後，其子弟兵成立「風向123事」臉書粉專，3日針對軍購特別條例議題發表看法，主張國民黨應在立法院推動目標9000億元台幣的國防特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。（圖／取自風向123事臉書）

國民黨 前主席朱立倫 卸任後，其子弟兵成立「風向123事」臉書粉專，今針對軍購特別條例議題發表看法，並表態，拒絕民進黨1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）版本空白授權，主張國民黨應在立法院推動目標9000億元的國防特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。

國民黨即將提出軍購特別條例黨版，要與政院版及民眾黨版併案審查。朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤與風向123事今早同步發文對軍購版本發表立場，被視為國民黨前主席朱立倫也對軍購版本表態。

「風向123事」臉書指出，全球火藥庫升溫，台灣的國防預算不能開空白支票，他們主張為台灣打造負責任的防禦荷姆茲海峽戰火擴大，能源價格飆漲，全球安全秩序正在重組。

風向123事指出，這個時間點，台灣該做的不是恐慌加碼，更不是對軍購的空白授權，而是冷靜盤點——台灣的防衛缺口到底在哪裡？每一塊錢該怎麼花？賴政府提出1.25兆的國防特別預算，問題不是金額太高，而是內容太空。

風向123事表示，哪些項目已獲美方批准？哪些還在排隊？價格談到什麼程度？自製武器的交付時程與品管機制是什麼？這些問題，行政院一個都沒有回答清楚。一份說不出明細的預算書，不叫魄力，叫空白授權。

「定位清楚，有效投資，嚴格監督，形成戰力。」務實的國防，從看清自己的能力缺口開始。風向123事表示，盤點台灣現階段最迫切的防衛需求，至少有五大塊需要強化。包括「看得遠」，空中預警能力老化嚴重，需要新一代預警機；「打得到」，缺乏遠距精準打擊火力，從遙攻飛彈尤其是缺口；「守得住」，防空攔截彈藥庫存偏低，必須增購中高空攔截系統；「聯得上」，指管通資系統老舊，與盟邦聯合作戰能力存疑；以及「反潛能力」水下監偵與反潛兵力需要整體升級。

風向123事表示，對美軍購九案中，目前僅五案獲美承諾，金額約3000億元；其餘四案仍在審核、價格未定；加上國內委製，以及上述關鍵能力的補強需求，以9000億元為目標規模，是經過軍事專業逐項核算的結果，不是政治喊價。

風向123事主張，國民黨應在立院推動目標9000億元的國防特別條例。與民進黨版本的差異很簡單，民進黨1.25兆版預算明細模糊、大量空白授權；交貨機制未規範；監督設計薄弱。他們要求，「拿的到手的武器，才是真戰力」，9000元億版要逐案列管、項目公開，明定交付時程與驗收標準，依據交貨進度給付價金；立法院逐年審查，不給黑箱空間。

風向123事重申，國防預算不是比誰喊得大聲。能說清楚買什麼、為什麼買、什麼時候交貨、誰來監督——這才是對2300萬人負責的軍購方案。