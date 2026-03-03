我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

國民黨軍購案陷路線之爭 朱立倫系：應以9000億為目標

記者鄭媁／台北3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨前主席朱立倫卸任後，其子弟兵成立「風向123事」臉書粉專，3日針對軍購特別條例議題發表看法，主張國民黨應在立法院推動目標9000億元台幣的國防特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。（圖／取自風向123事臉書）
國民黨前主席朱立倫卸任後，其子弟兵成立「風向123事」臉書粉專，3日針對軍購特別條例議題發表看法，主張國民黨應在立法院推動目標9000億元台幣的國防特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。（圖／取自風向123事臉書）

國民黨前主席朱立倫卸任後，其子弟兵成立「風向123事」臉書粉專，今針對軍購特別條例議題發表看法，並表態，拒絕民進黨1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）版本空白授權，主張國民黨應在立法院推動目標9000億元的國防特別條例，確保穩定交貨，形成戰力。

國民黨即將提出軍購特別條例黨版，要與政院版及民眾黨版併案審查。朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤與風向123事今早同步發文對軍購版本發表立場，被視為國民黨前主席朱立倫也對軍購版本表態。

「風向123事」臉書指出，全球火藥庫升溫，台灣的國防預算不能開空白支票，他們主張為台灣打造負責任的防禦荷姆茲海峽戰火擴大，能源價格飆漲，全球安全秩序正在重組。

風向123事指出，這個時間點，台灣該做的不是恐慌加碼，更不是對軍購的空白授權，而是冷靜盤點——台灣的防衛缺口到底在哪裡？每一塊錢該怎麼花？賴政府提出1.25兆的國防特別預算，問題不是金額太高，而是內容太空。

風向123事表示，哪些項目已獲美方批准？哪些還在排隊？價格談到什麼程度？自製武器的交付時程與品管機制是什麼？這些問題，行政院一個都沒有回答清楚。一份說不出明細的預算書，不叫魄力，叫空白授權。

「定位清楚，有效投資，嚴格監督，形成戰力。」務實的國防，從看清自己的能力缺口開始。風向123事表示，盤點台灣現階段最迫切的防衛需求，至少有五大塊需要強化。包括「看得遠」，空中預警能力老化嚴重，需要新一代預警機；「打得到」，缺乏遠距精準打擊火力，從遙攻飛彈尤其是缺口；「守得住」，防空攔截彈藥庫存偏低，必須增購中高空攔截系統；「聯得上」，指管通資系統老舊，與盟邦聯合作戰能力存疑；以及「反潛能力」水下監偵與反潛兵力需要整體升級。

風向123事表示，對美軍購九案中，目前僅五案獲美承諾，金額約3000億元；其餘四案仍在審核、價格未定；加上國內委製，以及上述關鍵能力的補強需求，以9000億元為目標規模，是經過軍事專業逐項核算的結果，不是政治喊價。

風向123事主張，國民黨應在立院推動目標9000億元的國防特別條例。與民進黨版本的差異很簡單，民進黨1.25兆版預算明細模糊、大量空白授權；交貨機制未規範；監督設計薄弱。他們要求，「拿的到手的武器，才是真戰力」，9000元億版要逐案列管、項目公開，明定交付時程與驗收標準，依據交貨進度給付價金；立法院逐年審查，不給黑箱空間。

風向123事重申，國防預算不是比誰喊得大聲。能說清楚買什麼、為什麼買、什麼時候交貨、誰來監督——這才是對2300萬人負責的軍購方案。

世報陪您半世紀

國民黨 朱立倫

上一則

盧秀燕、蔣萬安台中合體 盧強調「蒐集關稅、軍購意見」

下一則

國民黨版軍購條例近日將拍板 懲罰機制擬不入法

延伸閱讀

藍挺3500億軍購 盼下月三讀 黨內有雜音

藍挺3500億軍購 盼下月三讀 黨內有雜音
美國延後對台軍售 藍委：坐實台灣淪交易籌碼的擔心

美國延後對台軍售 藍委：坐實台灣淪交易籌碼的擔心
藍版軍購8000億 刪商售留軍售 要求載明履約期程及違約責任

藍版軍購8000億 刪商售留軍售 要求載明履約期程及違約責任
美向台軍售風向變 立院軍購案急急為哪樁？

美向台軍售風向變 立院軍購案急急為哪樁？

熱門新聞

台駐日代表李逸洋：中國仿名混淆 大阪春節祭擬加「台灣」

2026-02-23 17:18
搭公車「包住」國中女生磨蹭至射精，癡漢強制猥褻台灣高等法院改判3年2月。(中央社)

搭公車「包住」女學生磨蹭至射精 台癡漢強制猥褻判3年2月

2026-02-25 22:16
紐約街頭民眾遊行慶祝美國攻打伊朗，手持感謝川普總統標語。(路透) 路透通訊社

攻伊朗也針對中國 學者：川普「犧牲台灣」可能性降低

2026-03-01 14:56
台北101董事長賈永婕發文唱蔣公紀念歌被洗腦深等言論引發爭議。圖／取自賈永婕臉書

賈永婕拒與老蔣合照 辣嗆他繼續罰坐…醫大嘆補台灣史又被洗腦

2026-02-24 17:07
愛國者3防空飛彈。(圖／本報系資料照)

專家：習近平無足夠經濟籌碼 讓川普取消高價值對台軍售

2026-02-28 11:00
即將成真火舞團團員楊立微（左）與表演家也是先生賴寬誌（右）登上「英國達人秀」，兼具美感與驚險的火舞演出令人敬佩，獲得評審賽門．考威爾（Simon Cowell）（中）的高評價肯定，也展現台灣表演者的能量。（即將成真火舞團提供）

台表演家楊立微苦練火舞20年登英國達人秀 腿毛燒掉血液不通不改其志

2026-02-25 17:47

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套