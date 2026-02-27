谷立言會韓國瑜 關切軍購條例 韓：列為最優先議案處理

我的頻道

記者張文馨、唐筱恬／台北27日電
AIT處長谷立言（左）日前會晤立法院長韓國瑜（右），雙方觸及軍購立法進度議題。（圖／取自AIT臉書）
AIT處長谷立言（左）日前會晤立法院長韓國瑜（右），雙方觸及軍購立法進度議題。（圖／取自AIT臉書）

美國在台協會（AIT）處長谷立言昨日在臉書公布會晤立法院長韓國瑜的照片，他說，雙方針對在馬年美台的合作進行了富有成效的討論，期待進一步深化美台在安全、經濟以及人民交流方面的緊密合作。據了解，雙方會晤中也觸及軍購議題、立法進度，韓國瑜重申，會將國防特別預算條例列為最優先議案處理。

據了解，谷立言周三赴立院拜會韓國瑜。就在周二，立法院開議，韓國瑜主持朝野協商，確認將讓政院版國防特別預算條例草案付委審查。當天的國民黨立法實務研討會中，韓國瑜致詞時也舉清朝以浸濕薄紙貼面（「貼加官」）隔絕呼吸的酷刑為例，提醒國民黨團要思考，趨吉避凶、化解各種危機，才是聰明有智慧的領導者。

立法院人士指出，谷立言例行性拜會韓國瑜，會中觸及國防軍購條例、總預算等，谷立言只是了解立法進度，沒有觸及軍購實質內容；而韓國瑜則重申日前回覆美國跨黨派聯邦參、眾議員的立場，強調立法院會積極溝通，列最優先議案處理。

谷立言定期與韓國瑜等立院人士碰面交流意見，立法院副院長江啟臣和谷立言交情頗深，本月7日，谷立言應邀赴台中參與中部AI機器人產業發展交流座談會，就是江啟臣牽的線。江啟臣當時透露，與谷立言再度確認，應該在本月中旬希望可以簽訂台美對等貿易協議（ART），簽訂以後，立法院當然應盡速審議通過。

台中市長盧秀燕也出席同場與業者的座談活動，此外，上月底AIT華盛頓總部執行理事藍鶯、谷立言先後到中市府拜訪，半個月內AIT人士3度訪問台中，谷立言被問及盧秀燕下月訪美行程，他表示，「我們歡迎她的訪問」。

今年1月，谷立言與韓國瑜和江啟臣會面，稱一同歡慶新的一年，並討論美台雙方如何攜手在安全、經濟發展、人民交流等方面強化合作。

谷立言 韓國瑜 江啟臣

