學者：台灣若希望回到「關稅15%不疊加」 恐須重談

台灣工具機最近訂單回流，但川普關稅遭美國最高法院推翻後，市場再現不確定性，機械業者喊話，盼政府能盡速確認台美「對等貿易協定」（ART）是否仍有效。（本報資料照片）

美國聯邦最高法院裁定川普 總統徵收關稅 手段不合法，川普宣布加徵15%的全球性關稅。美國山姆休士頓大學政治系副教授翁履中示警，若美方選擇以臨時關稅15%加上既有稅率作為新的談判基準，台灣若希望回到「15%不疊加」的條件，就勢必需要再次進入談判。

對先前台美對等貿易協定內的成果是否推翻，台美是否重啟談判，甚至修改協定內容？美方若對台祭出301調查，政府是否有因應方案等問題，至昨晚截稿前，行政院和經貿辦都未有新的公開說法。

翁履中指出，川普時代的特色之一，就是政治決策節奏可以快到讓人幾乎來不及消化。最高法院才對IEEPA（國際緊急經濟權力法）的適用踩下煞車，白宮 隨即改以「貿易法」第122條應對，甚至在短短24小時內，把臨時關稅從10%提高到15%。這樣的速度，不是情緒性的反擊，而更像是經過計算後所釋放的政治訊號。

翁履中表示，臨時關稅調高導致現有的協定出現變數，若15%的臨時關稅與原有稅率並存，實際負擔可能高於部分既有協定所談定的條件，這等於提醒所有已簽署協定的國家，協定並非不可動搖的保證，只有在願意配合美國，讓川普政府滿意的條件下才有的結果，「說白了，就是這150天，誰不聽話，誰的協定就可能要重來」。

翁履中說，對台灣而言，情勢確實較為被動。若美方願意維持既有安排，使15%成為不再疊加的最終稅率，台灣尚可維持現況；但若美方選擇以臨時關稅15%加上既有稅率作為新的談判基準，台灣若希望回到「15%不疊加」的條件，就勢必需要再次進入談判。他認為，在目前的台美互動結構下，執政團隊可以運用的籌碼相對有限。

翁履中表示，台灣對美出口依存度高，國防安全亦仰賴美方支持，使雙邊關係呈現高度不對稱，在這樣的架構下，談判空間自然有限；這不是悲觀，而是國際政治的基本條件。

翁履中說，川普用行動告訴全世界：如果你以為最高法院可以真正限制美國總統的政策方向，恐怕把制度的制衡效果想得過於單純。臨時關稅提高到15%，正是這個出口的展現。川普要讓世界看到，他如何在制度框架內重新調整工具、延續政策目標。想擋住川普，關鍵不在情緒批評，而在實力與籌碼。