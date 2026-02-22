新聞評論／美關稅判無效 台灣還要當冤大頭？

我的頻道

美關稅判無效，台灣還要繼續當「關稅帝君」的冤大頭嗎？（記者林澔一／攝影）
美台完成對等貿易協定（ART）的簽署，但美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法、關稅無效。此判決無疑是對「關稅帝君」川普的一大打擊，對於遭其關稅大棒敲打經年的世界各國來說，總算是找到了一個可以稍稍喘口氣，以及力圖尋求救濟甚或索求被美強徵關稅的缺口。至於已然在一周前與美國簽署ART的台灣，則顯然成為此判決前「歡喜甘願」簽協定的「冤大頭」，全民正張大眼睛看賴政府要如何自圓其說或補鍋。

美國最高法院審議川普關稅政策是否違法，一直是過去幾個月以來全球關注的焦點。並且，早有學者專家根據美國最高法院過去的判決或類似主張，甚至細至對於本屆9位大法官的逐一分析，多數均預測川普政府將敗訴；就連前行政院副院長施俊吉也呼籲應待美國大法官判決後再說。

只可惜賴政府仍「義無反顧」的選擇在1月中與美國簽署「台美投資備忘錄」（MOU），行政院長卓榮泰還大內宣稱「4項談判目標全數達成，擊出了一支漂亮的全壘打」；接著又在2月13日完成簽署ART，宣稱談判結果完成6大目標，下一階段是將協定及簽署MOU送國會審議，意圖讓國會全數埋單。

直言之，如果賴政府採納了施俊吉的建議，可以想見，雖然台灣在美國最高法院宣判之前將會承受川普政府的不斷施壓，卻可能取得遠超風險的回報。只可惜時光無法倒流，如今來看，就算川普政府依舊有其他的政策工具可以加徵關稅，影響層面卻已遠不如全面且及時的關稅戰，賴政府屆時還需要連帶「附贈」與關稅無關的台積電赴美設廠、5000億美元投資，甚至是已然干涉國家主權的國防支出GDP3%占比？

對台灣來說，如今既然ART的法源基礎已變動，要求撤回ART協議，送交立法院的MOU查照案改為實質審查，甚至是退回要求重啟談判，顯然才是合乎法制的補救措施。立法院如果真的充當賴政府的橡皮圖章，只能任川普政府宰割，還不如關門算了。另一方面，賴政府對於IEEPA的情報和法律風險評估，也顯然不及格，相關的責任歸屬及追究，更是賴政府必須給國人的一個交代。

可以想見，就算在野黨善盡把關職責嚴審相關協定，幾已決心與國會多數死嗑到底的賴政府，依舊有著不副署、聲請釋憲等終極武器。只是，台灣還要繼續當「關稅帝君」的冤大頭嗎？除了取決於國會能否發揮制衡功能以及民意取向，又何嘗不在賴總統的一念之間？

