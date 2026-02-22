美關稅判無效 政院審慎評估台美協定是否送立院

美最高法院裁定對等關稅違法，美國總統川普宣布對全球各國課徵15%臨時性關稅，閣揆卓榮泰召集副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、政務委員楊珍妮等談判團隊會商對策。(取材自卓榮泰臉書)

賴清德總統昨晚指出，會密切關注川普 政府的後續關稅 措施，與美方保持緊密溝通。無論情勢如何改變，政府的目標是確保台灣已取得的最佳待遇不打折扣，確保台灣相較於主要競爭國家的相對優勢，審慎化解任何新局勢可能帶來的風險。

美國最高法院裁定川普的全球性關稅措施違法，川普緊急援用1974年貿易法第122條，對各國徵收10%關稅。但不到24小時，川普又在社群平台宣布，稅率將立即從10%變成15%。據了解，包括行政院經貿談判辦公室、台美經貿小組和行政院啟動應變分析與盤整，目標是要確保目前取得的相對優勢以及232最惠國待遇成果，同時應對301調查。

行政院長卓榮泰 昨晚表示，對於232條款的部分，美方已說明不受影響，他已要求談判團隊積極與美方密切溝通，確保已達成232最惠國的待遇不變。行政院副院長鄭麗君也表示，232最惠國待遇的目標，不受此次美國最高法院判決影響。

行政院發言人李慧芝表示，政府會持續密切關注川普政府相應措施，審慎評估後續應處作為，包括是否將台美對等貿易協定送交立法院審議等，政府會適時因應。

至於台灣透過簽署對等貿易協定以及台美投資備忘錄取得的談判成果，以及成功爭取到232條款各項關稅之最惠國待遇。李慧芝表示，美國政府尚待確定如何執行與各國已簽署的對等貿易協定，但已表明232條款等關稅措施等將持續擴大。

李慧芝說，不論川普政府因應高院判決的後續關稅政策如何發展，政府的核心目標就是持續爭取國家及產業的最大利益，維繫產業的國際競爭力。除了對等關稅，屬於適用232條款已調查或正在調查中的項目，占台灣2024年輸美金額76%，對台灣經濟發展至關重要；談判團隊已經達成232條款各項關稅最惠國待遇的目標，預期將有助於降低相關產業衝擊，並減緩未來可能的半導體及其衍生品相關關稅，對高科技產業供應鏈帶來的不確定性，這些談判成果也將持續確保。

雖然232條款調查項目可能增加，但台方在合作備忘錄已納入「針對未來232調查項目，台美雙方將持續協商優惠待遇」等相關條文。

據透露，台方團隊在這段時間研判，一旦對等關稅被美國最高法院推翻，美方除了援引目前調查中的232條款外，還可能引用台灣在1980年代至2000年間面臨的301條款以及201條款、338條款，還有川普此次拋出的122條款。

早在1月間台美對等關稅稅率底定時，外界就擔憂聯邦最高法院的判決可能影響各國已經談定的關稅結果，卓榮泰當時表示，台方知道美國政府已在調整並將許多項目移往232條款中，而台方在232條款中已爭取對美順差國中最好的保障；台方認為最高法院的判決會有若干衝擊，但要等判決確定後，才能進一步因應。