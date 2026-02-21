台美協定若一字不動送立院審議 黃國昌：將鬧大笑話

我的頻道

記者邱德祥／即時報導
民眾黨主席黃國昌（中）上午到新北市蘆洲保和宮參拜。(記者邱德祥／攝影)
民眾黨主席黃國昌今(22)天上午到蘆洲保和宮參拜，受訪時表示已簽署的台美貿易協定最重要的基礎，已被聯邦最高法院宣告違法，所以有必要重新調整，若一字不動地送到立法院審議，將鬧出一個很大的笑話。

美國最高法院20日裁定，「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)並無授權總統徵收關稅的權力，裁定川普無權在未經國會批准情況下，單方面實施全球性關稅，川普隨後簽署公告，援引其它法條對全球各國徵收10%進口關稅，為期150天。

民眾黨主席黃國昌上午赴蘆洲保和宮參拜，被問及關稅議題指出，目前台美簽署經濟貿易協定，是以美國總統川普依據「國際緊急經濟權力法」為基礎，隨美國最高法院作出判決，這項行政命令的法律基礎已不復存在，台美貿易協定有必要重新調整，現在文本所有的基礎現在被聯邦最高法院宣告違法，因此，台美貿易協定勢必沒有辦法一字不動地送到立法院加以審議，否則台灣的立法院將會鬧出一個很大的笑話。

黃國昌呼籲政府應該要利用這個難得的機會，重新檢視過去在談判過程當中的不透明，有很多產業、勞工、農民的意見沒有辦法適時反應在這個文本當中，應該重新跟美方針對這個文本加以調整、協商。

對於新北市長選舉「藍白合」議題，表態參選新北市長的黃國昌說，在過年期間已經第三度、第四度被問到這個問題，他的回答始終一樣，民眾黨有誠意跟善意透過最好的方式、挑選出最強的團隊給新北市民最佳的治理，當初跟國民黨主席鄭麗文聯合舉行記者會時，公開所做的宣示一個字都不會有任何的改變，過去這段時間，不管是跟鄭麗文或是李四川，都有非常良好的溝通，期許在這場新北市長選舉當中，藍白整合跟合作可成為台灣政黨合作的典範。

黃國昌 關稅 民眾黨

