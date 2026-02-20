我的頻道

台裔網紅洛杉磯家遭竊、佛像被砸 警啟動仇恨罪案調查

Trader Joe's炒飯疑含玻璃 召回逾300萬磅

川普關稅無效 賴士葆：撤回ART 卓榮泰負責

記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）13日率官員舉行台美對等貿易協定說明記者會。(記者余承翰／攝影)
行政院長卓榮泰（中）13日率官員舉行台美對等貿易協定說明記者會。(記者余承翰／攝影)

美台完成對等貿易協定（ART）的簽署，但美國最高法院20日宣判，美國總統川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）課徵關稅違法，故關稅無效。國民黨立委賴士葆今(21)點名行政院長卓榮泰、外交部長林佳龍負責。

在美台簽訂ART後不久，美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。該判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。對於美國和他國在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，川普表示，其中許多協議依然有效，雖然有些會失效，但將被其他關稅取代。

賴士葆說，ART簽完8天，美國最高法院都還給了世界一個公道，賴政府卻黑箱作業強簽5000億美元去台化投資加上占國內生產毛額（GDP）的3%國防支出，都在IEEPA框架下任人宰割。

賴士葆表示，現在ART法源基礎已變動，要求撤回ART協議，送交立法院的MOU查照案應改為實質審查，無論IEEPA情報和法律風險評估是誰做的，卓榮泰、林佳龍應即刻負起最終責任。

國民黨立委牛煦庭表示，美國最高法院宣告對等關稅措施無效。白宮官員透露川普訪陸落在3月底、4月初。國際局勢的變化很快，考驗大家的戰略定力，謀定後動，冷靜以對，才是正辦。

美國總統川普20日在華府白宮簡報室舉行記者會，回應最高法院駁回多項關稅措施的裁決...
美國總統川普20日在華府白宮簡報室舉行記者會，回應最高法院駁回多項關稅措施的裁決。（歐新社）

關稅 川普 國民黨

全台失蹤人口去年前11月逾2.1萬人 多與家庭、疾病有關

