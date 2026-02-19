對美軍購今年交貨清單 顧立雄未提F-16

台灣空軍向美方採購F-16C/D Block70戰機首架出廠的6831號機，去年底執行首次試飛任務，經過約50分鐘的飛行，平安落地。（圖／IDF經國號粉專提供）

美國總統川普 與大陸國家主席習近平 預計4月舉行「川習會」，外界預期，習近平必定將與美方談軍售議題，川普近日受訪證實正和習近平溝通此事，並且，他很快就會對台灣的國防支持做出決定。政院版軍購特別條例還卡在立法院尚未付委，在野黨質疑軍購清單不透明，要求嚴審，拒絕簽空白支票，如今川普的態度是否暗示軍售案可能延後宣布，備受關注。

「對台軍售」議題恐上美中談判桌，軍購案是否延後尚不知道，但美方預定今年交貨台灣的軍購，可能也有部分將延後。

國防部 長顧立雄日前與媒體餐敘時細數今年將交貨的對美軍購裝備，但未提及F-16C/D Block70戰機，似乎暗示今年內不會有任何一架交機。另外，F-16採購是採取特別預算，有效期只到今年底，勢必要立院修改特別條例，但行政部門至今尚未和立委討論。

另外，顧立雄也透露，如軍購預算能順利獲得，M1A2T戰車今年可全數交貨，其他陸續分批交裝的包括海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、MQ-9B無人偵察機、ALTIUS-600M與彈簧刀300攻擊無人機、F-16戰機掛載的MS-110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區通信系統等。但顧立雄卻未提及F-16戰機，事後國防部提供的部長講話稿中亦無列入。

對此，空軍司令部表示，第一架F-16已在美國首飛，現由美方依計畫驗證各項新裝備，空軍將嚴密掌握進度；交貨期程因為涉及機敏，援例不予評論。

2019年10月立院通過「新式戰機採購特別條例」，編列上限2500億元特別預算，採購66架F-16，支用期限至2026年底。原定2023、2024年開始交運，但進度嚴重拖延。第一架去年3月出廠，12月29日首度試飛。先前國防部官員在立院表示，目前生產線上約有10架完成組裝。