觀察站／兩岸脫鉤 陸市場對台重要性驟降 被美取代

中國大陸長達22年作為台灣最大出口市場的地位，2025年重新由美國取代，大陸市場對台灣的重要性快速降低。圖為去年11月在福建三明舉行的海峽兩岸（三明）林業博覽會台灣商品展區。（中新社）

兩岸正漸行漸遠。按中國大陸海關總署日前公布的數據，去年兩岸貿易額達到3143.3億美元。儘管創下新高，但大陸市場對台灣的重要性卻在快速降低。中國大陸（含香港 ）長達22年作為台灣最大出口目的地的地位，2025年已被美國取代。

1990年代起，台商開始西進投資，隨後大陸與台灣相繼加入世界貿易組織，在兩岸直接貿易與產業分工加速下，大陸於2003年躍升為台灣第一大出口地。不過，大陸（含香港）占台灣整體出口的比重在2020年達到43.9%後就反轉直下。

根據財政部公布的數據，去年美國占台灣總出口的30.9%，已高於中國大陸與香港的26.6%，大陸市場之於台灣相當於回到21年前。據陸委會估算，2004年台灣對大陸出口占台整體出口之比重升至約26.8%。

在對外投資部分，經濟投審司統計，去年政府核准對中國大陸投（增）資金額約15億美元，只占台灣整體對外投資的4%，從金額來看更跌回約25年前。1999年政府核准對大陸投資為12.5億美元，2000年為26.1億美元。此後台灣對大陸投資就快速攀升。

2010年受「海峽兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）簽署等因素牽動，台灣對大陸投資達到146.2億美元，占當年台灣整體對外投資比重高達84%。

人員往來部分，大陸國台辦日前公布，去年達到544.95萬人次，比2024年大增104.45萬人次。但回顧歷史，2009年兩岸人員往來就已達到540萬人次，2015年更衝上985.6萬人次。去年的數字也約回到15年前水準。

1990年代初期，台灣企業開始大舉西進，除導致台灣製造業空洞化疑慮升高，因擔心經濟過度依賴中國大陸將讓北京更易遂行其「以民逼官、以商圍政」的統戰圖謀，前總統李登輝因此在1996年提出「戒急用忍」主張。

然而在全球化浪潮下，台灣企業源源不絕湧向中國大陸，根本就不以人的意志為轉移。近年來，兩岸經貿出現逐步脫鉤跡象，很大一部分原因也與當前世界進入「百年未有之大變局」後，全球產業鏈被迫重組有很大關係。這個新的時代大浪潮即便同樣無法以人的意志為轉移，官方政策如何作為卻還是能加快或延緩這一進程。

去年12月29日，解放軍 東部戰區宣布展開代號為「正義使命2025」的圍台軍演。當各界都將注意力集中在解放軍行動之際，大陸國務院 關稅稅則委員會則於同日公告，2026年兩岸ECFA將繼續按規定實施。

在2024年大選前後，大陸曾數度以中止ECFA作為對台脅迫手段。不過在2024年6月15日中止台灣潤滑油基礎油等134個稅目產品適用ECFA協定稅率後，過去一年多，儘管大陸仍不斷加大對台軍事威懾，卻已不再拿ECFA作為對台施壓工具，反而是極力想恢復陸客來台，背後部分原因或許也與不願兩岸加速脫鉤有關。