王毅出席慕尼黑會議提台灣 台外交部斥扭曲台灣主權地位

記者鄭媁／台北即時報導
中華民國外交部長林佳龍。(記者林俊良／攝影)

中國大陸外交部長王毅昨在德國慕尼黑安全會議表示，試圖分裂中國大陸與台灣，即可能把中美推向衝突邊緣。台灣外交部長林佳龍嚴正表示，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

台外交部指出，王毅在上述會議中侈言「恪守聯合國憲章宗旨」，並將亞太地區近期的緊張情勢歸咎於他國。但事實上，中國近期在周邊進行軍事挑釁，多次公然違反聯合國憲章有關「不得使用武力或威脅使用武力」的原則，嚴重威脅區域和平穩定，干擾國際海、空交通及商貿往來，在在凸顯言行不一的霸權心態。

林佳龍強調，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；不論是從歷史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權從不屬於中華人民共和國，只有台灣2300萬人民有權決定台灣的前途。

台外交部呼籲，北京當局尊重中華民國台灣存在的客觀事實，共同維護區域和平穩定，立即停止誤導國際視聽，不再無端挑釁；惟有務實理性正視透過與代表台灣人民的民選政府進行尊重與平等的對話，才能改善兩岸關係。

台外交部也呼籲國際社會持續以實際行動支持民主台灣，同聲譴責中國一再片面改變現狀、透過脅迫與軍事等各種手段，恫嚇他國的蠻橫舉措。台灣將與民主夥伴團結一致，共同撐起「民主保護傘」，一起面對威權主義的挑戰，守護共同價值及以規則為基礎的國際秩序，偕力維護台海和平穩定與印太區域安全。

中華民國 華人 王毅

