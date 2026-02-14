我的頻道

美駐中國外交官穿大花襖、吹嗩吶 齊唱「大東北我家鄉」

洛杉磯華埠又一老字號關門？原因並非「大環境」

台美貿易協定大謎團 英媒：台積電恐需追加對美投資1000億美元

編譯盧思綸／即時報導
台積電於新竹總部。(美聯社)
台積電於新竹總部。(美聯社)

金融時報報導，台美2月13日正式簽署「台美對等貿易協定」，雖把台灣輸美商品關稅水準調整到對齊美國其他主要貿易夥伴，但最關鍵的晶片未寫入正式條文，傳以台企投資換豁免配額機制處理；只是台灣科技業公司合計2500億美元赴美設廠承諾細節迄今未明，成為協議最核心謎團。

業界推測，完整安排恐待4月川習會後才會揭曉；外界並估計，台積電可能還得再加碼約1000億美元（約台幣3.17兆）赴美投資，以補上缺口。

台美對等貿易協定建立在台灣科技業合計投資2500億美元赴美設廠，以換取晶片關稅豁免；但相關投資承諾的細節不足，引發市場關注全球最大晶片製造商台積電究竟將承擔多少、以及其資本支出與產能布局將如何被迫重塑。

金融時報引述一名產業人士透露，台美除了貿易協定備忘錄外，還有其他已協商的文本，但華府不太可能在4月川習會前公布1月協議的完整版本，因為川普不希望台灣議題影響他與中國建立較穩定關係。

美國商務部長盧特尼克曾表示，台積電先前承諾在美國設廠的1000億美元投資已包含在台企對美投資2500億美元。知情人士另稱，台積電供應鏈相關投資約300億美元；其他台廠如鴻海也在美擴產、組裝AI伺服器，但這類工廠資本密集度遠低於先進晶圓廠，市場估計成本不會超過200億美元，因而留下約1000億美元缺口，被認為只有台積電可能補得上。

台積電先前已宣布，將在亞利桑納州投資1650億美元，興建6座晶圓廠、2座先進封裝廠與1座研發設施；2025年末，首座工廠已開始為輝達與蘋果量產。盧特尼克上月並稱台積電將「大舉進場、規模更大」，並提到目標是在川普任期內把台灣整體晶片供應鏈與生產的40%帶到美國。

一名半導體產業人士直言，台灣這份貿易協議「重頭戲就是台積電」。兩名熟悉台積電規畫的人士則指出，台積電將再投入1000億美元、興建另外4座晶圓廠。

不過觀察人士認為，即使台積電在美國大舉擴產，整體量能仍可能比台灣落後數年。

台積電先前估計，待2030年代初亞利桑那園區全面到位後，美國可承擔最先進製程（2奈米及以下）約30%產能；但在台灣同步擴廠的情況下，外界研判30%恐已接近上限。台灣談判代表鄭麗君也一再表示，把40%半導體供應鏈移轉到美國「不可能實現」。

台積電 供應鏈 川習會

台美ART效應 歐日車若跟進爭取零關稅 台無招架之力

從美國赴台 陪伴半世紀 高雄壽山動物園大象「阿里」離世

