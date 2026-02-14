台美ART效應 歐日車若跟進爭取零關稅 台無招架之力

美台簽署對等貿易協定，美規小客車輸台將降至零關稅。圖為福特汽車芝加哥組裝廠。(路透)

台美對等貿易協定（ART）台灣在多項農業、工業產品亦讓利予美國，其中最受關注的美製小客車，經濟部預估，依立法院審議時程，零關稅 時間點落在4月左右。政治大學外交系教授黃奎博表示，台灣未來若是要加入CPTPP，會員國可能會要求比照辦理。無論是零關稅或降關稅，理論上應該對WTO會員都開放。

本報系聯合報報導，國民黨 立委賴士葆更憂心，賴政府硬是把不對等談判說成對等，自由貿易協定（FTA）裡有救濟機制、投資保障等，ART均無，只開放美國進口優惠關稅，未來要加入CPTPP，其他會員國比照辦理，毫無招架之力。

本報系經濟日報報導，經濟部長龔明鑫日前表示，開放美製汽車進口，不論是掛Toyota、BENZ，只要在美國製造都可適用，所以短期內不一定會衝擊國產車，反而取代歐洲車、日本 車。經濟部除了兼顧國內市場，也會支持國產車出口。

龔明鑫坦言，智庫模型推估，美國汽車降至零關稅，產值衝擊約1.94％、約40億元。因此，經濟部會提出30億元「車行天下」計畫，來協助產業因應挑戰，主要是支持汽車產業自主研發及出口。

他表示，目前國產車比重約51%、21萬輛左右，而美系車則因驗車限制問題，在台占比較少，未來若對美汽車降關稅後，美系車確實可能在台市占率提升。

另據台北中國時報報導，一名不具名經貿學者指出，未來歐洲車、日本車將可能比照美車降稅，「台灣將很難擋得了開放壓力。」

這名學者強調，因為台灣正積極尋求加入CPTPP，一旦接受申請，勢必面臨會員國要求比照美國開放條件，否則別談，而汽車大國日本就是主要會員國。其他像保健食品從30％降到10％稅率，其他會員國亦會提出。

中央大學經濟系教授吳大任亦斷言：「歐車日車全面開放零關稅，絕對可能」。台灣想加入CPTPP、RCEP，就一定會面臨比照降稅壓力。雖然他本人認為因為大陸因素，加入這兩區域組織機率渺茫。可是這些國家要求台灣開放市場，不一定只能透過多邊、雙邊協定。