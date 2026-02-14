我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

情人節禮物「零成本高回報」？ 摩登老公送妻4禮物

零時已到…移民執法改革無共識 國土安全部今起停擺

半導體優勢拱手讓美 賴政府只剩1杯珍奶可說嘴

記者 陳洛薇
台美對等貿易協定完成簽署，行政院秘書長張惇涵（左）13日在政院記者會中高舉珍珠奶茶，指珍奶中的茶葉、樹薯粉等銷美農產品皆零關稅，正是談判團隊辛苦成果的縮影。行政院長卓榮泰（中）也一同高舉珍奶表達肯定。（中央社）
台美對等貿易協定完成簽署，行政院秘書長張惇涵（左）13日在政院記者會中高舉珍珠奶茶，指珍奶中的茶葉、樹薯粉等銷美農產品皆零關稅，正是談判團隊辛苦成果的縮影。行政院長卓榮泰（中）也一同高舉珍奶表達肯定。（中央社）

台美對等貿易協定定案，賴政府總動員，賴清德總統召開國安會議及記者會「報喜訊」，稱協定為產業打通任督二脈布局全球，政院和各部會跟進宣傳談判成功，除了「正面表列」，對於先前「台灣模式」宣稱的大投資，以及40％半導體產能移往美國的影響，略過不表。

行政院秘書長張惇涵在政院記者會高舉桌上的珍珠奶茶說，261項農產品包括茶葉、樹薯粉（珍珠奶茶原料）銷美零關稅，「今天各位桌上這杯珍珠奶茶，就是談判辛苦成果的縮影。」扁政府時期國防部爭取軍購特別預算，宣傳「每人每天少喝一杯台幣30元的珍珠奶茶，就有足夠經費採購先進武器保衛國家。」如今，台灣珍奶再度上陣，成為民進黨政府宣傳台美關稅談判成果的利器。

台美對等貿易協定名為「對等」，實不對等，賴政府的大投資大禮包，護國神山外移，4成半導體產能移往美國，美豬牛「萊劑」標準放寬，所謂「對等」，換取台灣珍奶進軍美國，美規進口車零關稅，蝴蝶蘭等農產品零關稅，卻恐造成汽車產業員工失業、食安與民眾健康風險增加、貿易開放導致農產品價格下跌，進口量大增糧食自給率下降，衝擊農民生計。

最嚴重的是台灣半導體核心競爭優勢與人才拱手讓美，台灣安全與經濟的雙重危機，換取的只是關稅降低，何況過去台灣商品輸美多數關稅本來就不高，換言之，這筆買賣的最大贏家還是美國。

政府對於關稅談判自始就未對民眾公開透明，對輿論質疑，政府模糊以對，卓揆稱採購經費2500億美元是廠商自主投資，所以未列文本；不過，國防支出占GDP3％與台美關稅談判明顯無關，且已涉及國家主體性的內容卻寫入協定文本，而這張軍購契約，不僅強迫台灣埋單，一旦未履約，還可能成為美方要脅提高關稅的工具，如果自己國家預算都讓外國決定，難怪在野質疑賴政府喪權辱國。

台美簽定協定，影響台灣至鉅，政府避重就輕，卯足全力大內宣談判大成功，還喊話要國會勿拖延需記取南韓前車之鑑，將壓力甩鍋在野黨。但談判成果只剩一杯珍奶可說嘴，問題是，談判是「give and take」，但我們只看到台灣的give，請問政府究竟為台灣守住了或是換到了什麼？

世報陪您半世紀

關稅 賴清德 國防部

上一則

檢認定涉犯3罪境管…高金素梅百萬交保：永不屈服司法迫害

下一則

美台貿易協定載明：國防支出占台灣GDP 3%

延伸閱讀

台美貿易協定賴政府避重就輕 只剩1杯珍奶可說嘴

台美貿易協定賴政府避重就輕 只剩1杯珍奶可說嘴
台美簽署對等貿易協定 美國商會：高度肯定

台美簽署對等貿易協定 美國商會：高度肯定
美台簽署協定 對台15%關稅 美小客車輸台零關稅

美台簽署協定 對台15%關稅 美小客車輸台零關稅
川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

川普擬放寬部分鋼鋁製品關稅救民調 官員也嫌執行起來太麻煩

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
八旬劉姓婦人悶死她長年照顧的重度身心障礙兒子，獲台總統賴清德特赦。（本報系資料照片）

悶死身障兒判2年半獲特赦 8旬婦：感謝總統 小孩可放心了

2026-02-12 09:18

超人氣

更多 >
男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺

男搭機飛休士頓卻往東京 男客直到空服員做一事才驚覺
18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施

18至64歲者須每周工作20小時 才能領取糧食券 紐約州3月1日起實施
冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌

冬奧╱美「四周跳之王」馬里寧重大失誤 痛失花滑獎牌
WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽

WSJ：國安部長外遇首席顧問 川普也不爽
持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返

持有綠卡40年 荷蘭籍男子因16歲毒品前科已被遣返