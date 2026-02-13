美台簽貿協／保健品關稅降至10% 27項農產品不動

我的頻道

記者黃婉婷、余弦妙／台北13日電
台美簽署對等貿易協定，保健食品關稅降至10%。（路透資料照片）
台美簽署對等貿易協定，保健食品關稅降至10%。（路透資料照片）

台美簽署對等貿易協定（ART），保健食品降至10% ，27項農產品守住關稅，稻米配額未調整。另外，備受關注的美規車方面，行政院指出，未來美規小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，並取消美規車進口數量限制。

農產品方面，台美經貿工作小組表示，本次談判中，美方要求台灣全面開放市場，台灣堅守糧食安全原則，成功確保27項主要農產品不降稅，包括稻米及米製品、雞肉、牡蠣、蛤、鳥蛤、赤貝、大蒜（生鮮或冷藏）及乾紅豆等，同時維持稻米、大蒜與乾紅豆關稅配額制度不變，且同時維持稻米關稅配額（TRQ）。

此外，另有31項農產品調降至特定稅率，包括鴨肉10%、鵝肉10%、鮮葡萄10%、橙及寬皮柑10%等。相關降稅項目多為台灣長期仰賴進口或自給率偏低產品，如小麥、牛肉、蘋果、櫻桃及堅果等，預期可降低加工與消費成本，並增加市場選擇；部分產品則主要與其他進口來源競爭，對國內產業衝擊有限。

中央社報導，行政院指出，台灣進一步爭取到共計2072項輸美產品可豁免對等關稅，當中包含蝴蝶蘭、茶葉、芒果、觀賞蛙等，輸美只需課最惠國待遇（MFN）稅率，占台灣輸美產品適用對等關稅總項數（10264項）的20%，達五分之一原需要課徵對等關稅的輸美產品，未來不用再多加徵對等關稅；若從出口值來看，豁免對等關稅產品2024年輸美金額約99億美元，占台灣適用對等關稅產品輸美金額36%。

工業產品方面，台灣基於軍工韌性考量，成功確保中小貨車、數控機床、滾珠軸承、發電機及配電設備等20項關鍵機電產品僅降至特定稅率。小客車則將降為零關稅，其餘降稅項目多屬中間財，如化學原料與機械零件，有助降低產業成本並提升出口競爭力。另保健食品部分，調降稅率至10%，以嘉惠消費者多元選擇。

針對美製車零關稅議題，行政院指出，民眾關心的小客車將降至零關稅，但保留中小貨車維持一定關稅，以確保軍工韌性。另針對美規車數量限制，行政院提到，符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的美規車，將取消進口數量限制，但台灣仍會確保美規車合規進口，保障消費者權益，未來美規車輛進口，仍須由美國原廠提供符合美國FMVSS標準的文件，向台灣交通部申請安全審驗合格證書，以及向經濟部、環境部申請耗能、汙染、噪音等三張合格證明文件，經台灣審驗機構查驗核發合格證明後，才能上市銷售。

整體而言，本次對美降為零關稅進口金額約83.9億美元，占自美進口21.6%。同時，美方將台灣對等關稅降至15%且不疊加，並豁免2072項產品，使台灣待遇優於多數逆差國。智庫經濟模型評估顯示，談判完成後，整體進出口影響將使台灣GDP及工業就業由負轉正。

