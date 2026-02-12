賴清德：晶片最先進製程在台灣 台灣就有不可或缺地位

中華民國總統賴清德日前接受法新社專訪，相關內容12日刊登。（圖／總統府提供）

中華民國總統賴清德 日前接受法新社（AFP）專訪，相關內容今天刊登。對於美國商務部長盧特尼克曾表示，川普政府的目標是將台灣整體供應鏈 與產能的40%移轉至美國本土，是否擔心將失去「矽盾」。賴清德表示，早在台灣完成「矽盾」之前，美國就根據「台灣關係法」及對台「六項保證」提供台灣各項協助，數十年至今都未曾改變。

賴清德表示，近年來G7領袖高峰會議多次強調，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，不容許任何國家以武力或脅迫方式改變台海現狀。他強調，台灣安全牽涉到臺海穩定與印太和平，若印太區域無法和平穩定，勢必也將影響美國和歐洲本身的利益。

賴清德提及，最近日本 政界持續強調「台灣有事，就是日本有事」主張。日本有事，美國也會連帶受到影響。也就是說，一旦台灣被併吞，下個受到威脅的就是日本、菲律賓等印太國家，再下一步就會影響到美洲和歐洲。在這個變動的世界，世界同屬一家，任何一個家庭出事，都會影響到世界其他國家。

至於政府將如何確保台灣在全球半導體供應鏈中不可或缺的地位？賴清德表示，只要半導體研發中心、最先進製程及最大生產量都在台灣，台灣就能繼續維持在全球半導體供應鏈中不可或缺的戰略地位。半導體產業固然是台灣的優勢，也是台灣對全球經濟繁榮發展的責任。

賴清德說，半導體產業是一個生態鏈，例如美國擁有研發、設計與廣大的市場，日本擁有材料和設備，荷蘭擁有先進製程設備，南韓擁有快速記憶體的晶片製造能力，台灣則擁有晶圓製造，這條產業鏈當中，缺少任何一個國家都不行。因此，台灣的半導體企業赴日本、美國或歐洲投資時，台灣政府都表示支持，也期盼在全球迎接智慧化新時代來臨時，台灣能利用半導體產業助全世界一臂之力。