我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

經濟學人：台灣關稅讓步少 對美投資恐難兌現

編譯盧思綸／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國經濟學人雜誌認為，台灣在雙邊貿易協議中讓步較少；但協議中承諾的對美大採購和大舉投資很難兌現。（本報資料照片）
英國經濟學人雜誌認為，台灣在雙邊貿易協議中讓步較少；但協議中承諾的對美大採購和大舉投資很難兌現。（本報資料照片）

英國經濟學人雜誌10日報導，歐盟、日本、南韓與台灣因掌握關鍵領域供應鏈，對美國更具談判籌碼，在雙邊貿易協議中讓步較少；但協議中承諾的對美大採購和大舉投資很難兌現。

川普政府去年4月祭出大規模對等關稅至今，已與柬埔寨、馬來西亞和阿根廷等國敲定五項最終貿易協議；另與歐盟、印度等夥伴達成較寬鬆的框架協議。經濟學人指出，這些文件多半內容缺乏具體承諾，往往只列出「打算討論」事項；且迄今沒有任何一份獲國會批准，也缺乏具約束力的執行機制或明確的爭端解決程序。

儘管如此，這些協議仍為進入美國市場立下新門檻，那各國當中究竟誰取得較佳協議？

經濟學人在「誰從川普手上爭到最佳貿易協議」的報導指出，歐盟、日本、南韓與台灣等讓步較少，因掌握從工業供應鏈到先進半導體晶片等關鍵領域，最終稅率談到15%，並在汽車、藥品與半導體上爭取到實質減免。作為交換，日韓和歐盟同意取消許多工業與農業關稅，並降低美車非關稅壁壘。

這些國家也開出引人注目的承諾，例如歐盟承諾購買7500億美元的美國能源。報導也提到，台灣承諾在美國投資2500億美元，「但這些承諾不太可能兌現」。

印度在對美依賴有限的情況下則談到一份中等程度協議，針對特定領域對美放寬市場，而非全面讓步。

英國和阿根廷在對美貿易中最占上風。兩國關稅稅率都被封頂在10%，且有大量例外條款。

反觀柬埔寨與馬來西亞則付出最大代價。兩國去年10月匆促敲定協議，換得美方19%關稅稅率與部分豁免，卻被迫做出近乎全面讓步。

歐盟 關稅 貿易協議

上一則

新聞評論／綠能目標又跳票 賴政府找藉口無悔意

下一則

美車衝擊 勞長：台恐釀結構性失業 盼業者勿遺落勞工權益

延伸閱讀

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅

川普對外談貿易遭國會拆台？眾院過半否決對加拿大關稅
終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數

終於有人算這筆帳 川普關稅迫每家庭去年多支出這個數
經濟學人：這2國從川普手上拗到最佳協議 台灣2500億投資恐難兌現

經濟學人：這2國從川普手上拗到最佳協議 台灣2500億投資恐難兌現
賴政府擬讓步美車、農產 藍批黑箱憂「城下之盟」衝擊嚴重

賴政府擬讓步美車、農產 藍批黑箱憂「城下之盟」衝擊嚴重

熱門新聞

環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃