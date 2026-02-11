美車降稅 經部尚未推估就業衝擊 車輛公會指牽動30萬家庭

經濟部長龔明鑫10日說，美車進口關稅若降至零，對汽車產業短期影響有限，中長期會有衝擊。圖為特斯拉門市。（記者林澔一／攝影）

趕在行政院副院長鄭麗君昨晚率團赴美洽簽台美關稅 協定前，經濟部與勞動部昨邀請台灣車商開會，經濟部長龔明鑫昨說，美國汽車進口關稅若降至零，對汽車產業產值衝擊逾1%，短期影響有限，但中長期則會有衝擊；至於降稅對就業人數的衝擊，龔則回應還沒有推估。對於政府準備開放牛絞肉、牛內臟等進口，美國液態乳也將取消關稅。對此，產業界擔憂，進口農產品如大量增加，勢必會擠壓國內市場。

經濟部昨舉行「汽車製造產業座談會」，邀請台灣車輛工業同業公會，以及中華、國瑞、裕隆、裕日車、福特六和、三陽、台灣本田 、鴻華先進、庫得科技等車廠及相關代表出席，由龔明鑫與勞動部長洪申翰共同主持。

與會代表昨對開會內容皆不願多談，車輛公會指出，可以理解政府從總體角度開放美車降關稅進口，但請政府給予周全的配套措施，畢竟台灣汽車產業培植在地整車廠與逾2700家零組件商，帶動上下游30萬勞工家庭的工作機會。

車輛公會呼籲政府設立「產業影響預警機制」，針對關稅變革的產業變化進行動態監控，並給予具體協助方案。

對於美車進口關稅降為零是否已定案，龔明鑫會後受訪時沒有鬆口。龔明鑫透露，根據台灣財經智庫以「最極端」（零關稅）的情況去推估，對產值影響約1.94%，還算是可控，但對於就業人口的衝擊，則還沒有推估。經濟部說，汽車產業年產值高達5000億台幣（約158.8億美元）。

台灣機械業工會聯合會理事長段維中強調，相較於機械業衝擊是立即性的裁員減薪，汽車產業則是「慢性病」，將慢慢侵蝕台灣汽車產業，這是工會最擔心的，特別是汽車產業多為中高齡勞工，轉行、轉職難度高。

此外，酪農業者直言，美國是台灣最大的液態乳進口國，如果美國牛乳真的免關稅，低價且保鮮期長的鮮乳恐大量輸台，勢必壓縮國產鮮乳市場，和去年紐西蘭牛乳零關稅相比，挑戰會更加嚴峻。

中華民國 酪農協會理事長李恂潭說，全台酪農戶約550戶，美國液態乳進口量超過七成，若開放零關稅卻沒有緩衝期，將造成重大衝擊，期待政府能夠守住。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，一旦美牛、美豬擴大進口，勢必衝擊台灣肉豬牛隻產業。徐世勳也痛批，執政黨最令人詬病的就是黑箱作業，談判都極度保密，但就連日本、南韓都沒有這樣黑箱作業。