超級盃／MVP得主不是四分衛 海鷹沃克三世近28年跑衛第一人

寒流後遺症 紐約客電費、瓦斯費恐增10%

新聞評論／美中準備上桌談判 台灣列入「川習宴」菜單？

聯合報社論
川普總統(左)與中國國家主席習近平(右)4日通話，川普稱通話很久且詳盡，議題廣泛也談到台灣；習近平則稱台灣是美中關係最重要議題。(路透)
賴政府1.25兆元（新台幣，下同，約400億美元）國防特別預算在立法院持續卡關之際，中國大陸國家主席習近平再度與美國總統川普通話，要求美國慎重處理對台軍售問題；北京通稿並指川普表示「重視中方在台灣問題上的關切」。川普的社群平台發文則證實雙方談到台灣議題，強調整個電話會談「非常精彩」，整體氣氛「非常正面」。看起來，在川普4月訪陸成行前，台灣似乎已被印上「川習宴」菜單了。

但英國金融時報報導，美國正為台灣準備一筆6400億元的軍售案，北京則警告此舉可能危及川普中國行。川普會先訪陸後軍售，或者作為交易籌碼，很快就可揭曉；但川普會完全不理習近平的警告嗎？

中國大陸持續關切美國對台軍售，對於美國任何援售台灣武器決定，中國大陸必作批評。在兩岸和平時期，中國大陸官僚發聲，比較像是對內外交代的例行公事；但兩岸關係惡化，中國大陸的抗議就包含著對於民進黨政府「倚美謀獨」的警戒。去年底中國大陸舉行「正義使命—2025」圍台軍演，部分原因就是針對美國售台3500億元武器的回應。現在習近平親自向川普喊話，凸顯台灣議題已被列入確保「川習會」順利舉行的前置清單。

其實川習通話議題廣泛，兩人關切重點不同。過去兩次川習通話或會晤雖未提及台灣，但這次習近平卻刻意突出台灣問題在美中關係中的重要意義；除重申台灣是中國領土，永遠不可能讓台灣分裂出去，更要求美方慎重處理對台軍售問題。川普對台灣問題著墨不多，卻更得意於促成中國對美額外採購農產品，包括在本季將黃豆採購量提高至2000萬噸，並對4月中國行抱持高度期待。

中國黃豆採購與台灣軍事採購，性質和意義完全不同，但都是回應川普的交易。川普當然不會完全照著習近平的意思做，因為川普要賣中國黃豆，也要賣台灣武器；白宮官員也說，美國對台政策沒有改變。不過，去年為了川習會和美中經貿協定，川普曾否決對台軍事援助，也否決了賴清德總統渴望的過境訪美安排；現在為了4月順利訪問中國，川普又會排除什麼障礙？

值得注意的是，習近平在與川普通話之前，還先與俄羅斯總統普亭進行視訊會晤。習近平罕見同一天與美俄領袖通話，儼然美俄中三分天下而習居樞紐景象。正值美俄新戰略武器裁減條約失效，世界可能進入新一輪核武競賽，中國大陸角色值得關注。但毫無疑問，美俄對中國都有期待，川普的想望更溢於言表，習近平也因此部分掌握了美中關係的議程設定與談判主導權。

相對之下，賴清德「四個不變」的回應，就顯得蒼白無力，甚至是提油救火。賴清德首先以「新兩國論」戳弄中國大陸、干擾川習會。接著強調美國對台承諾不變、美國維護印太和平穩定不變、台美合作計畫不變，但這三個「不變」並非操之在台，而是操之在川普，賴清德話卻說得好像他就是美國總統似的。然而，川普重返白宮後，盟友紛遭霸凌，傳統關係生變；只有賴清德以為，只要「脫中入美」，就可安心睡覺作春秋大夢。

習近平當著川普的面再度畫出紅線，賴清德卻把紅線當灰色地帶踩踏。藍營擋軍購預算，美國出手施壓；賴清德捅中國大陸，美國也會出手護台嗎？台灣的國防預算，美國要定了；台灣的半導體生態系，美國也想連根拔走，還順手帶回四成晶片產能。台灣幾被掏空，除了最後的交易，川普對台灣還有什麼興趣？賴清德想把台灣鎖進美國，但川普眼睛早已望向中國大陸。

川普 習近平 賴清德

