黑白集／青鳥的文化玻璃心 一碰就碎

黑白集
台北市長蔣萬安日前出席「2026 台北燈節」宣傳記者會。「2026台北燈節」因與對岸潮流IP「泡泡瑪特」合作,引來青鳥狂罵。台北市長蔣萬安回應,「民進黨叔叔、阿姨顯得很沒自信」,語帶俏皮,卻擊破了眾青鳥的文化玻璃心。(記者黃義書／攝影 )
台北市長蔣萬安日前出席「2026 台北燈節」宣傳記者會。「2026台北燈節」因與對岸潮流IP「泡泡瑪特」合作，引來青鳥狂罵。台北市長蔣萬安回應，「民進黨叔叔、阿姨顯得很沒自信」，語帶俏皮，卻擊破了眾青鳥的文化玻璃心。(記者黃義書／攝影 )

台北燈節將於25日登場，其中西門展區因與對岸潮流IP「泡泡瑪特」合作，引來青鳥狂罵、綠委痛批。台北市長蔣萬安回應，「民進黨叔叔、阿姨顯得很沒自信」，語帶俏皮，卻擊破了眾青鳥的文化玻璃心。

綠營質疑泡泡瑪特肩負中共「文化輸出統戰」任務，批評北市府為何不選台灣在地創作者或本土IP，非要選大陸品牌辦燈節？但說穿了，就是繞不開「逢中必反」。

其實今年台北燈節為雙展區形式，除了泡泡瑪特，還有美國變形金剛IP，體量均非在地IP能及。單論泡泡瑪特，雖然公司在北京，卻是主營挖掘全球藝術家及孵化運營IP，晚近更靠香港出生、荷蘭成長、比利時籍的藝術家龍家昇設計之「拉布布」系列爆火。正是國際化，才得以讓泡泡瑪特成為全球知名IP。

好笑的是，台灣基進台北黨部主委吳欣岱才批判北市府，就被挖出曾與盜版拉布布合影，不但「口嫌體正直」，還踐踏智財權。難怪綠營要求用在地IP時，有名嘴反諷提議乾脆用國民黨創作的「萊爾校長」，畢竟它是去年最火的本土創作IP，更有助力在野黨反罷免「32比0」的實戰功績，誰人能比！

當綠營高層大力排拒陸配立委，其民代側翼將泡泡瑪特玩偶視為「政治鬼娃」，也就不足為奇。他們對民主、文化都毫無信心，怎可能打造社會韌性？

泡泡瑪特 罷免 國民黨

