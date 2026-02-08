冷眼集／疑美論下 藍白真心話說出人民心聲

民眾黨主席黃國昌表示，谷立言「介入台灣內政太深」。（本報資料照片）

為了達成軍購預算通過的KPI，美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言 可說歷來最「活躍」的美國駐台代表，不但表示願向國會說明，也多次邀約在野立委會面、拜會6都首長，更喊話「自由不是免費」。這一連串被視為施壓的舉動，藍白兩黨主席、副主席接連表態，直指「谷立言介入台灣內政太深」。

台灣向來「軍事靠美國、市場靠中國」，在美中之間尋找平衡點，但這種微妙的平衡，在民進黨二次執政，採取抗中路線後，便大幅向美國傾斜。

雖然台灣與美中不再保持等距，蔡政府至少還維繫了兩岸表面的「和平」。到了賴政府，可說直接與中國大陸對抗、切割，全押寶美國。面對美國，台灣本就弱勢，但更重要的是，台灣因失去「大陸牌」可打，面對美方的要求只能say yes，幾乎沒有討價還價的談判空間與籌碼，台美關稅、軍購案皆如此。

面對政院版台幣1.25兆元（約400億美元）軍購特別條例，其實不管朝野，都無法抗拒美方軍購的要求，尤其對於多次擋下條例付委的藍白，美方兵臨城下的山大壓力自是感受深刻。但民眾黨主席黃國昌 在接受本報系聯合報專訪時，直言在國會還不清楚軍購特別條例細項，賴政府就要通過特別條例，美方也認為很誇張；更說谷立言「介入台灣內政太深」、配合行政院長卓榮泰演戲。這一席話如深水炸彈激起漣漪與共鳴，顯然說出不少人的心聲。

去年1月，美國總統川普 展開第二任任期後，當台灣人發出對於美方有所質疑的聲音時，行政院長卓榮泰還撂狠話「不容說三道四」，還說散布「疑美恨川」就是跟中共唱和。去年4月，川普公布對等關稅對各國極限施壓，賴政府仍表現出照單全收、一味討好的姿態，更讓台人內心的「疑美」情緒益發高漲。

除了把關稅當武器，川普並入侵委內瑞拉、想豪取格陵蘭，讓西方盟友與美國形同決裂。加拿大總理卡尼上月在瑞士達沃斯世界論壇登高一呼，呼籲中等國家團結對抗世界大國的施壓與恐嚇手段。雖然卡尼並沒有明確指出是川普，但「懂的就懂」，一席談話贏得在場領袖的喝采，儼然成了中國大陸以外另一個抗美領袖代表。

也就是在此背景之下，黃國昌甘冒大不諱說出的話，會引起如此大的共鳴；其後國民黨副主席蕭旭岑也說，若美國自詡民主國家，就要承認在野黨嚴格把關跟監督。過去這些感受，民眾或許只是默默放在心底，如今卻是由兩在野黨主席及副主席公開說出，當然擊中了不少台灣人的心。

雖然蕭旭岑說谷立言「不過是比科長大一點」並不妥適，但民眾也看到卓榮泰當著谷立言的面數落在野黨「挾洋自重」、「告洋狀」的姿態。就是這副面孔及表現，才會讓黃國昌與蕭旭岑的真心話後座力如此強大。

可悲的是，當「疑美論」已響遍全球，唯獨台灣的賴政府，還要大家不能也不准疑美。