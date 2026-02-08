美再推軍售 藍嗆賴「要拿台灣多少錢」 喊話美莫被綠誤導

政院版軍購特別條例草案在立法院寸步難行，美國國會壓力湧現，國民黨立法院黨團上會期曾質疑要如何相信採購能如期到貨。（本報資料照片）

美方高度關切遭立院擱置審議的1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）軍購特別條例草案，外媒報導，美國擬再對台釋出約6300億元的軍售案。國民黨 立院黨團三長昨日同時發聲，總召傅崐萁提出對美軍購「防衛效果」、「如期交貨」與「黨內共識」三原則，質疑賴清德總統要拿走台灣人多少錢。

針對軍購條例草案，傅崐萁拋出三問，第一，針對台灣防衛，是否為能夠達到足夠防衛效果的武器？第二，能不能如期交貨？第三，黨內是否凝聚一定的共識？他說，賴總統不尊重軍人，職業軍人起薪約3萬5000元，如何生活？經常性國防預算已是前總統蔡英文初期的三倍，台灣財政如何有辦法負擔，賴總統到底還要拿台灣人多少錢？

國民黨團書記長林沛祥表示，「支持國防、強化戰力」和「依法監督預算」從不衝突，國防不是軍火競賽，更不是金額愈大愈安全，國防自主不能建立在放棄國會監督之上。國民黨團首席副書記長許宇甄表示，軍購累計付款未交付金額超過6000億元，新舊軍售案交期延宕成為沉痾；採購履約問題未改善前，美方若推銷新一波軍購，政府照單全收，無助提升戰力，可能排擠人員與制度投資。

據了解，國民黨將於農曆年後澄清軍購特別預算，可能提出國民黨版軍購特別條例草案；因美方關切台灣軍購力道巨大，且不分黨派地關切，國民黨評估，這是民進黨 在華府告洋狀，打擊國民黨的形象，現在朝野氣氛差，告洋狀等於火上澆油。

知情人士表示，執政黨若採取強硬態度，最壞結果就是預算過不了，美國川普政府怪罪台灣，執政黨刻意把自己塑造成好人，把在野黨弄成壞人，川普政府不會只看台灣的在野黨，責任仍由執政黨扛。

另一方面，國民黨副主席蕭旭岑點名美國在台協會（AIT）處長谷立言 干涉對台灣內政，呼籲美國應尊重在野把關預算，美國國會的軍事及外交委員會資深議員則接連發聲，關切在野聯手擱置政院版軍購特別條例草案。國民黨昨天反擊，在野黨不審預算因民進黨不肯編列軍人加薪預算，請美國國會議員敦促民進黨政府編列預算，請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，勿被民進黨政府誤導。

谷立言再三表示，歡迎台灣1.25兆元的軍購特別預算，並稱期待能在立法院審查相關預算時，回答國會的各項問題。立場友台的美國聯邦參議員蘇利文直批，「為了中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」，參議院軍事及外交委員會主席接連發聲，將矛頭指向台灣在野黨。

國民黨聲明強硬反擊要「美國國會議員敦促民進黨政府立刻替職業軍人加薪」，還要「谷立言處長如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導」。

相較於態度強硬的聲明，國民黨近日的社群平台X發文相對和緩，說明國民黨希望合理審查國防預算的立場，並感謝美國參議員支持台灣國防及關注台海和平穩定。