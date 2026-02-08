我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

美再推軍售 藍嗆賴「要拿台灣多少錢」 喊話美莫被綠誤導

台灣新聞組／台北8日電
政院版軍購特別條例草案在立法院寸步難行，美國國會壓力湧現，國民黨立法院黨團上會期曾質疑要如何相信採購能如期到貨。（本報資料照片）
政院版軍購特別條例草案在立法院寸步難行，美國國會壓力湧現，國民黨立法院黨團上會期曾質疑要如何相信採購能如期到貨。（本報資料照片）

美方高度關切遭立院擱置審議的1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）軍購特別條例草案，外媒報導，美國擬再對台釋出約6300億元的軍售案。國民黨立院黨團三長昨日同時發聲，總召傅崐萁提出對美軍購「防衛效果」、「如期交貨」與「黨內共識」三原則，質疑賴清德總統要拿走台灣人多少錢。

針對軍購條例草案，傅崐萁拋出三問，第一，針對台灣防衛，是否為能夠達到足夠防衛效果的武器？第二，能不能如期交貨？第三，黨內是否凝聚一定的共識？他說，賴總統不尊重軍人，職業軍人起薪約3萬5000元，如何生活？經常性國防預算已是前總統蔡英文初期的三倍，台灣財政如何有辦法負擔，賴總統到底還要拿台灣人多少錢？

國民黨團書記長林沛祥表示，「支持國防、強化戰力」和「依法監督預算」從不衝突，國防不是軍火競賽，更不是金額愈大愈安全，國防自主不能建立在放棄國會監督之上。國民黨團首席副書記長許宇甄表示，軍購累計付款未交付金額超過6000億元，新舊軍售案交期延宕成為沉痾；採購履約問題未改善前，美方若推銷新一波軍購，政府照單全收，無助提升戰力，可能排擠人員與制度投資。

據了解，國民黨將於農曆年後澄清軍購特別預算，可能提出國民黨版軍購特別條例草案；因美方關切台灣軍購力道巨大，且不分黨派地關切，國民黨評估，這是民進黨在華府告洋狀，打擊國民黨的形象，現在朝野氣氛差，告洋狀等於火上澆油。

知情人士表示，執政黨若採取強硬態度，最壞結果就是預算過不了，美國川普政府怪罪台灣，執政黨刻意把自己塑造成好人，把在野黨弄成壞人，川普政府不會只看台灣的在野黨，責任仍由執政黨扛。

另一方面，國民黨副主席蕭旭岑點名美國在台協會（AIT）處長谷立言干涉對台灣內政，呼籲美國應尊重在野把關預算，美國國會的軍事及外交委員會資深議員則接連發聲，關切在野聯手擱置政院版軍購特別條例草案。國民黨昨天反擊，在野黨不審預算因民進黨不肯編列軍人加薪預算，請美國國會議員敦促民進黨政府編列預算，請谷立言處長如實向美國國會議員轉達，勿被民進黨政府誤導。

谷立言再三表示，歡迎台灣1.25兆元的軍購特別預算，並稱期待能在立法院審查相關預算時，回答國會的各項問題。立場友台的美國聯邦參議員蘇利文直批，「為了中共低頭而削減台灣的國防開支，無異於玩火」，參議院軍事及外交委員會主席接連發聲，將矛頭指向台灣在野黨。

國民黨聲明強硬反擊要「美國國會議員敦促民進黨政府立刻替職業軍人加薪」，還要「谷立言處長如實向美國國會議員轉達，不要被民進黨政府誤導」。

相較於態度強硬的聲明，國民黨近日的社群平台X發文相對和緩，說明國民黨希望合理審查國防預算的立場，並感謝美國參議員支持台灣國防及關注台海和平穩定。

國民黨 民進黨 谷立言

上一則

台北燈節合作泡泡瑪特遭質疑 蔣萬安：綠叔叔阿姨很沒自信

下一則

新聞眼／台灣應慎防川式變臉 軍購恐再淪美中籌碼

延伸閱讀

新聞評論／疑美論下 藍白真心話擊中民心

新聞評論／疑美論下 藍白真心話擊中民心
蕭旭岑稱谷立言「只比科長大」 盧秀燕：台美關係非小事

蕭旭岑稱谷立言「只比科長大」 盧秀燕：台美關係非小事
陳水扁：賴清德面對比扁政府更惡劣政治環境 支持軍購

陳水扁：賴清德面對比扁政府更惡劣政治環境 支持軍購
蕭旭岑酸谷立言只略大於科長 江啟臣：是大使、中將層級

蕭旭岑酸谷立言只略大於科長 江啟臣：是大使、中將層級

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能