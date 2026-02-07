Nvidia台灣總部 112億權利金拍板 最快2月11日簽約

我的頻道

台灣新聞組／台北7日電
NVIDIA台灣總部進駐北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川宣布，和NVIDIA美國總公司完成議價。(本報資料照片)
Nvidia輝達（另稱英偉達）台灣總部進駐北士科T17、T18基地，台北市副市長李四川昨日宣布，和輝達美國總公司完成議價，權利金總額122億元(台幣，下同，約3.8億美元)。若行政程序順利，最快可於2月11日完成簽約，若來不及，最遲將於2月13日定案。簽約完成後程序是請照，輝達即可啟動建照申請程序，經都設審查，沒問題就發照，希望6月前開工。

台北市長蔣萬安昨日出席活動，回應表示，與輝達完成議價後，會按照原本預計的規劃，在農曆年前簽約。李四川指出，議價程序完成，目前僅待輝達總公司依其內部合約程序完成呈報。至於權利金金額，先前向市議會提出「在與新壽解約後，輝達概括承受金額初估在125億元以下」，此次則拍板122億元。

他進一步說明，原先概估新壽解約的款項，輝達要概括承受14億元，其中包含約1.6億元營業稅；經與中央單位溝通釐清後，該筆營業稅可依法退還，因此，輝達實際概括承受金額約逾12億元。

「市府排定時程就是希望在農曆過年前完成簽約，」李四川表示，簽約之前當然要先決定價錢，先前已敲定地上權年限採「50加20」共70年，因此4日開完審議委員會做成議價，也很順利落在122億元。媒體詢問簽約儀式等後續，他說，因為簽約是和子公司簽約，Nvidia可能要和美國公司、上層去溝通，所以配合雙方，後續無論採取何種簽約或儀式方式，市府都將全力配合，確保案件順利推進。

在建築規劃與建照進度方面，李四川表示，輝達已委託台灣在地建築師進行設計規劃。據了解，輝達執行長黃仁勳高度重視本案，也親自提供很多意見，所以黃上次來台灣的時候一直說，台灣總部比美國總部漂亮、有創意。

外界關切是否涉及「第二總部」規劃，李四川對此表示，目前T17、T18基地僅規劃作為「第一總部」使用，未來是否擴展，仍須視後續發展再行對外說明。

