我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

軍購卡關 江啟臣：解鈴還須繫鈴人

台灣新聞組／台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

國防部長顧立雄日前在與媒體餐敘時，提及今年度國軍接收新武器的狀況。他表示，本年度預算若順利通過，M1A2戰車可全數解繳，其他陸續分批交運裝備，包括海馬士多管火箭系統、魚叉飛彈海岸防衛系統、ALTIS-600M 無人機、MQ-9B無人機、彈簧刀300無人機、F-16使用的MS-110偵照莢艙、火山布雷系統、第三代陸區通訊系統。

不過民眾黨主席黃國昌日前訪美歸來後質疑，政府投資國防未必符合防衛需求。他舉例，M1A2確實是當今最強戰車，然而美方先前就告知台方，這種重型戰車適合在平原作戰，未必符合充斥丘陵與山地的台灣，很多道路跟橋梁無法承受。美方對此認為，「既然台灣決定要花錢，就尊重你們的決定」。

陸軍司令部否認黃國昌說法，指M1A2戰車出接裝後，已經開始執行戰備偵巡任務，經實兵驗證顯示，具備優異之城鎮戰術機動能力。陸軍也表示，各項武器裝備選擇，都曾經通過敵情威脅、作戰任務及武器效能等因素評估，運用各項兵推成果，完成整體部署運用規畫。

本年度的預算審議延宕，是否將造成武器的交運受影響？國民黨立委賴士葆說，在預算案通過前，新增計畫當然無法支用，但執行中計畫仍可進行，以往也無已執行一半計畫，突然被立院砍掉預算前例。

針對國防部1.25兆台幣(約395億美元)國防特別預算「卡關」，立法院副院長江啟臣昨天表示，立法院本身就是依照職權審查預算，當然目前不只是國防特別預算，年度總預算審查也遇到了困難和障礙。江啟臣強調，「解鈴還須繫鈴人」，他希望朝野各政黨能好好坐下來談，特別是政黨領袖，趕快化解預算審查僵局。

無人機 黃國昌 國防部

上一則

102歲人瑞秘婚看護 2億資產已轉移 傳證婚的是這2人

下一則

打靶「半邊臉不見」...台檢方判軍方無疏失 12人洩傷兵照遭訴

延伸閱讀

AIT谷立言：美再工業化 需台灣幫忙

AIT谷立言：美再工業化 需台灣幫忙
藍擬3月底民調決定中市長提名 江啟臣：違背協議

藍擬3月底民調決定中市長提名 江啟臣：違背協議
美台經貿重磅進展 江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署

美台經貿重磅進展 江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署
黃國昌參選新北揮毫「一馬平川」媒體解讀：超越李四川

黃國昌參選新北揮毫「一馬平川」媒體解讀：超越李四川

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買