我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

陸抓台情治人員 指控「滲透組織活動」

記者廖士鋒／綜合報導

中國大陸國安部再度披露一起涉台案件，聲稱大陸境內人員彭某某被台灣情治機關人員李某某利用，在網路組黨結社，線上下違規集會示威，遭大陸國安單位「依法對彭某某、李某某實施抓捕」。

上述消息由大陸國安部6日在微信公眾號披露，相關段落放在一連串諸多案件中。

消息指出，大陸國家安全機關「工作發現」，境內人員彭某某因長期接受「境外反華敵對勢力」滲透影響，逐漸形成了「反動思想」，並被「台灣情治機關人員李某某」利用，在網路組黨結社，「線上下違規集會示威」。消息聲稱「他們的猖狂舉動早已被國家安全機關納入偵察視野，在固定相關證據後，依法對彭某某、李某某實施抓捕」。

值得一提的是，消息還引述大陸國安幹警余強回憶道，「犯罪嫌疑人到案後，境外反華敵對勢力妄圖持續施壓，但專案組成員頂住壓力，不向任何企圖危害國家安全的犯罪勢力妥協」。最終公開審理了犯罪嫌疑人，有力打擊震懾了境外反華敵對勢力。

據稱，「彭某某、李某某因犯顛覆國家政權罪受到了法律的嚴懲」。但上述未公布具體名字以及詳細案情，也未明確指出所謂「台灣情治機關」到底是哪個單位。

微信

上一則

漏繳補充保費罰3倍？被判部分違憲 兩派法官庭外筆戰

下一則

高鐵延伸宜蘭 民團不滿環評提訴願 鄉親叫陣喊「要高鐵」

延伸閱讀

中國安部曝：台灣情治機關人員利用中國境內人士組黨違規集會示威

中國安部曝：台灣情治機關人員利用中國境內人士組黨違規集會示威
歸亞蕾胞妹與退將等被控共諜 國安法無罪確定 反滲透法更審

歸亞蕾胞妹與退將等被控共諜 國安法無罪確定 反滲透法更審
陸籲兩岸海空直航正常化 陸委會：沒團客飛一班賠一班

陸籲兩岸海空直航正常化 陸委會：沒團客飛一班賠一班
陸籲兩岸海空直航正常化 陸委會：沒團客 飛一班賠一班

陸籲兩岸海空直航正常化 陸委會：沒團客 飛一班賠一班

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住
好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買

好市多這款海鮮人氣高但常缺貨 網友狂推：看到就直接買