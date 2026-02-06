美台經貿重磅進展 江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署

立法院副院長江啟臣（中）受訪，右為台中市長盧秀燕。（記者趙容萱／攝影）

立法院副院長江啟臣 今參與中部AI 機器人產業發展交流座談會，會後受訪時提及，剛剛台中市長盧秀燕提到，去年對美關稅挑戰，雖然底定，但未簽定，早上他與美國在台協會（AIT）處長谷立言 再度確認，應該在本月中旬希望可以簽定，簽定以後，立法院當然應該盡速來批准。

由江啟臣與台灣AI機器人產業大聯盟、智動協會（TAIROA）及中部三大公會共同主辦的「中部AI機器人產業發展交流座談會」6日上午10時在台中裕元花園酒店舉辦，包括盧秀燕、谷立言、工研院副院長胡竹生，以及台灣工具機暨零組件公會理事長陳紳騰、機械公會理事長莊大立等產官學研領袖齊聚，展現中部產業「團結打國際盃」積極求變、不願落後的拚勁。

江啟臣會後受訪表示，這場座談會最主要是希望帶出新的方向，剛剛盧秀燕提到，去年美國關稅挑戰，雖然底定，但未簽定，早上他與谷立言再度確認，應該在月中左右希望可以簽定，簽定以後，立法院當然應該盡速來批准，讓產業有穩定的方向，穩定基礎方向對台中產業找到下一個世代發展利基，包括AI。

江啟臣指出，美國在AI軟體發展快速，從生成AI到實體AI，需要軀幹，是台中產業的強項，台中黃金縱谷為機械、工具機、關鍵零組件等重鎮，都有助於機器人產業發展，盼未來結合產官學打造台中AI機器人智慧園區。

台美協議與軍購案的進度目前要怎麼處理？江啟臣認為，解鈴還需繫鈴人，不管預算、特別預算目前卡關，卡關因素還是回到政黨領袖之間還是要接下來好好談，談是否能有效解套，這些問題相信朝野領袖應該有其智慧，台灣民主走到今天，過去以來也有朝野卡關的案例發生，盼朝野領袖發揮智慧，能夠趕快解除目前的僵局。