拜訪日相高市早苗 魏哲家：台積電熊本2廠改3奈米

台積電董事長魏哲家（左）5日赴東京的首相官邸，將熊本二廠將改生產3奈米的先進半導體計畫告知日本首相高市早苗（右）。在8日日本眾議員大選前夕，魏哲家還拿出高市2021年9月出版的著作「邁向又美又強的成長國度。我的『日本經濟強韌化計畫』」（暫譯），魏哲家這舉動讓高市大為驚訝。此書對高市具特別意義，出版日期就在她首度挑戰自民黨總裁寶座期間。（路透）

台積電 董事長魏哲家5日赴東京的日本 首相官邸，向首相高市早苗面告台積電計畫在興建中的日本熊本縣熊本2廠，設立日本首座3奈米先進半導體量產基地。高市說，該計畫令人振奮。

在8日日本眾議員大選前夕，魏哲家對高市說，3奈米半導體將以最先進技術進一步促進當地經濟成長，並能成為日本人工智慧（AI ）產業發展的基礎。

兼任自民黨總裁（黨魁）的高市1月宣布解散眾議院提前改選，賭上自己好不容易坐上的首相寶座。

根據日本各家民調，自民黨在8日選舉席次單獨過半的機會濃厚。儘管台積電近期才將正式敲定熊本2廠改生產3奈米的先進半導體計畫，魏哲家選擇拜會高市的時機精準且耐人尋味。

高市說，台積電的新計畫對日本經濟安全十分重要，日本政府將提供支援，希望能進一步加強雙贏的合作關係。她表示，日本政府將致力推動與危機管理及經濟成長有關的投資，強調AI與半導體是其中不可或缺的戰略。

高市在社群媒體Ｘ發文表示，以台積電進駐為契機加速形成的熊本半導體產業聚落，經濟效益已擴散至整個九州地區，「矽島九州」正在復活。3奈米不僅用於資料中心，也是高市內閣列為戰略領域的AI機器人與自動駕駛所需的世界最先端半導體技術。她強調，過去3奈米等級的最先進工廠集中設於台灣，如今能在日本設廠，對於強化半導體全球供應鏈韌性，以及日本經濟安全保障而言，具有重大意義。

由於日本尚無3奈米半導體的相關量產據點，因此台積電此一計畫若成真，將填補日本在最先進製程上的空白。

熊本2廠原定投資122億美元，生產6至12奈米半導體。台積電將與日本經產省討論新的生產計畫，對設備的投資規模將上看170億美元（約台幣5428億元）。熊本2廠就在熊本一廠東側，目前可見其基地有許多工程車輛頻繁進出。

日本讀賣新聞五日報導，日本政府認為，由於新計畫有助大幅強化國內半導體製造能力，因此考慮加碼補助。熊本2廠原已得到最高7320億日圓的補助，根據日本政府評估，這與日本半導體製造商Rapidus在北海道將量產的2奈米晶片計畫並不衝突，不會有市場競爭問題。

熊本2廠原定前年底動工、明年投產，但去年底傳出基礎設施停工。台積電當時回應，對特定建廠細節與時程，將視客戶需求及市場狀況予以動態調整，對市場傳聞不予置評。

美國市調機構Omdia分析師南川明說，熊本2廠原規畫的7奈米等製程，對台積電已不再具有市場前景；AI相關需求轉向3奈米甚至2奈米等最先進製程的速度也比預期快，加上「台灣有事」風險升溫的環境，因此台積電做出此一決定。南川明還說，日本將就近擁有最先進的晶圓廠，對包括設備商和材料供應商的本土半導體產業絕對是利多，且未來也可能帶動3奈米以上先進製程在日本生產的趨勢。