陸釋善意：恢復上海居民金馬遊 陸委會喊話：別只說不做

台灣新聞組／台北5日電
中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧（右）4日在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑（左），這是今年首個國共高層級交流，規格也是國民黨主席鄭麗文上任後最高。（記者陳政錄／攝影）
中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧（右）4日在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑（左），這是今年首個國共高層級交流，規格也是國民黨主席鄭麗文上任後最高。（記者陳政錄／攝影）

國共兩黨智庫論壇3日落幕，國民黨副主席蕭旭岑昨天在北京與中共政治局常委兼大陸全國政協主席王滬寧會晤時，提及「海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述；均堅持一個中國原則的共識」，這是兩岸能繼續交流的共同政治基礎。大陸文旅部昨天下午隨即宣布，大陸將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

蕭旭岑原定昨天上午為參訪科技相關行程，陸方3日通知「會見」採訪安排，由王滬寧出面在北京人民大會堂的「新疆廳」會見蕭旭岑一行。王滬寧表示，新形勢下，陸方願在堅持「九二共識」，反對「台獨」的政治基礎，加強和包括國民黨在內台灣各政黨、團體和各界人士的交流交往，團結廣大台灣同胞，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展。

他也說，舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀復電精神，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流，要合作共同心聲的實際措施，為兩岸關係和台海形勢注入正能量，「兩岸同胞都是中國人，同屬中華民族」。

蕭旭岑說，海峽兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述，兩岸均堅持一個中國原則的共識，就是大家熟知的九二共識，以及反對台獨的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎。兩岸同胞有共同的血緣、文化、歷史，「去中國化」在台灣始終無法成功，「因為中華民族是我們的根」。

「這次論壇只是一個開始。」蕭旭岑說，絕大多數台灣民眾希望兩岸能交流交往，尤其是通過適當的溝通平台，解決兩岸因交流不夠產生的各種影響，國民黨責無旁貸，應擔負起這樣的責任。

蕭旭岑稍後也在臉書貼文，王滬寧很鄭重告訴他，大陸一直的首要目標是兩岸和平，但台獨是大陸無法接受的紅線；他則回應，台獨違反台灣人利益，國民黨也堅決反對台獨。

昨天上午會見後，大陸文旅部下午宣布，近期將恢復上海居民赴金、馬旅遊。目前各項工作積極籌備中，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金、馬旅遊提供優質服務和產品。這是去年一月以來，大陸文旅部第二度宣布陸客來台旅遊舉措，也是2024年大陸恢復福建陸客到金門馬祖地區旅遊後，首度增加省份。

陸委會昨表示，中共所說的「一中原則」或「九二共識」，根本目的是消滅中華民國、併吞台灣，沒有中華民國的生存空間，台灣民意已堅決反對；至於陸方放寬陸客赴台的限制，希望不要只說不做，而且上海居民要先到福建、再坐金馬小三通客船，會有多少來客仍尚待觀察。

