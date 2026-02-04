我的頻道

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

棄陸籍遭拒 陸配立委：唯一效忠中華民國 內政部：請提被拒證明

記者林銘翰、李成蔭、張曼蘋、陳宥菘、戴永華／台北4日電
民眾黨新科立委李貞秀（左）3日宣誓就職，她拿著中華民國護照，強調唯一效忠中華民國。（記者潘俊宏／攝影）
民眾黨新科立委李貞秀（左）3日宣誓就職，她拿著中華民國護照，強調唯一效忠中華民國。（記者潘俊宏／攝影）

民眾黨執行不分區立委「兩年條款」，六名新科立委洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀昨天宣誓就職。近期遭內政部追打「國籍爭議」的李貞秀受訪時表示，自己熱愛台灣、也認同中華民國，她已在大法官面前完成宣誓，兩岸如果發生衝突，唯一效忠對象就是中華民國。

李貞秀昨天並出示放棄中華人民共和國國籍的申請書，說明自己去年赴對岸辦理手續，但對方拒絕受理。

李貞秀說，去年12月她特地飛到香港，轉搭高鐵前往湖南衡南，一路上都是拿中華民國護照，同樣持有台胞證才得以入境，就是想要放棄中國國籍，然而對方拒絕受理，如同陸委會主委邱垂正所言，「到目前為止，沒有任何陸配因為台灣身分放棄國籍成功。」

媒體詢問，能否公開宣示放棄中國國籍？李貞秀則拉高語氣說，自己從出生到現在僅有中華民國國籍，從來沒有拿過中華人民共和國國籍，卻一度口誤「我唯一只有中華人民共和國國籍」；她並強調，唯一領有中華民國護照，沒有拿過中華人民共和國護照。

李貞秀也說，如果兩岸發生衝突，自己的效忠對象就是中華民國，「我是對著中華民國憲法宣誓的立委，唯一效忠中華民國，這個沒有任何問題」；她也絕對認同中華民國立委必須單一國籍，就是中華民國國籍。

邱垂正昨出席台北國際書展「在台灣閱讀香港」專區時受訪表示，曾告訴內政部，陸配會有「放棄困難」的問題，而內政部認為國籍法要一視同仁，「我們尊重主管機關內政部對國籍法的解釋」。至於李貞秀提出的證明是否有效，邱表示尊重內政部的審認。

邱垂正稱，世界上有很多國家，包括墨西哥、阿根廷、宏都拉斯的憲法都不准國民放棄國籍，因中華民國國籍法（相關規定），他們也無法擔任中華民國的公職，所以國籍法並不是針對中國大陸配偶，而是一視同仁，「阻撓她完成放棄國籍的是中華人民共和國政府，並不是中華民國政府」。

針對李貞秀的說法，內政部昨天再度回應指出，擔任中華民國民選公職必須遵守國籍法第20條規定，提出已在就（到）職前辦理放棄國籍書面證明；如果遭拒絕受理也應該提出相關佐證證明，以確認在2月3日到職前已著手辦理放棄中國國籍。由於李貞秀聲稱已經向中國大陸辦理放棄國籍，昨天也再度函請立法院秘書長協助提供已辦理的佐證資料。政務委員陳金德昨表示，任何人都可以參選，但當選就職前須申請放棄國籍，這是國籍法規定，中選會應收回當選證書。

國民黨立委牛煦庭則批評內政部自行認定法律，就要叫立法院解職，「國會有國會的尊嚴」；如果民進黨真的想要搞兩國論，那就先廢除兩岸人民關係條例及陸委會。

