黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」

民眾黨主席黃國昌批評AIT處長谷立「介入台灣的內政太深」。（記者季相儒／攝影）

行政院提出1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）軍購特別條例草案遭藍白阻擋，僅付委民眾黨 團版本。民眾黨主席黃國昌 昨質疑，賴政府要買什麼軍購、台美關稅談判內容，民眾和在野黨都不清楚，怎麼審？他也批評美國在台協會（AIT）處長谷立言 「介入台灣的內政太深了」，如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序，就像台灣尊重美國民主程序。

黃國昌昨接受本報系聯合報專訪表示，大家原先不知道1.25兆元有三分之一不是對美軍事採購，直到他訪美返台後揭露，民進黨政府才匆忙說，本來就不是全部對美軍購，那為何一開始不說清楚？立法院已做成決議要求賴總統針對軍購特別條例草案國情報告，他喊話賴總統：「如果想通過行政院版本，就出來公開辯論，若大部分民眾認為有道理，民眾黨8票全部支持。」

黃國昌透露，在國會還不清楚軍購特別條例細項，賴政府就要通過特別條例，美方也認為很誇張；1月19日立院外交及國防委員會邀請國防部報告，他訪美時就知曉，「顯然有個聲音告訴台灣政府，你們這樣搞太離譜」。

AIT處長谷立言對1.25兆元軍購特別預算表達歡迎，並強調自由不是免費。黃國昌說，谷立言態度與華府落差很大，谷立言「介入台灣的內政太深了」、配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

賴總統昨表示台美關稅談判成果得來不易，盼立院依法審查。黃國昌說，談判連簽了什麼都不知道、所有事情都是秘密，賴政府是否承諾去阿拉斯加投資？要投資多少錢？換什麼回來？有誰知道？協議連送都沒送到立法院，如此就要國會支持，「這裡是台灣的立法院，不是北京人民大會堂」。