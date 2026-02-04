我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事米倫辭白宮職 川普愈逼華許提名 鮑爾任主席愈久？

買房應善用3項退出條款 暫停交易且押金無損

黃國昌談軍購關稅 「谷立言介入台灣內政太深」

台灣新聞組／台北4日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
民眾黨主席黃國昌批評AIT處長谷立「介入台灣的內政太深」。（記者季相儒／攝影）
民眾黨主席黃國昌批評AIT處長谷立「介入台灣的內政太深」。（記者季相儒／攝影）

行政院提出1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）軍購特別條例草案遭藍白阻擋，僅付委民眾黨團版本。民眾黨主席黃國昌昨質疑，賴政府要買什麼軍購、台美關稅談判內容，民眾和在野黨都不清楚，怎麼審？他也批評美國在台協會（AIT）處長谷立言「介入台灣的內政太深了」，如果台美真的是價值同盟，希望美國尊重台灣民主程序，就像台灣尊重美國民主程序。

黃國昌昨接受本報系聯合報專訪表示，大家原先不知道1.25兆元有三分之一不是對美軍事採購，直到他訪美返台後揭露，民進黨政府才匆忙說，本來就不是全部對美軍購，那為何一開始不說清楚？立法院已做成決議要求賴總統針對軍購特別條例草案國情報告，他喊話賴總統：「如果想通過行政院版本，就出來公開辯論，若大部分民眾認為有道理，民眾黨8票全部支持。」

黃國昌透露，在國會還不清楚軍購特別條例細項，賴政府就要通過特別條例，美方也認為很誇張；1月19日立院外交及國防委員會邀請國防部報告，他訪美時就知曉，「顯然有個聲音告訴台灣政府，你們這樣搞太離譜」。

AIT處長谷立言對1.25兆元軍購特別預算表達歡迎，並強調自由不是免費。黃國昌說，谷立言態度與華府落差很大，谷立言「介入台灣的內政太深了」、配合行政院長卓榮泰演戲，表現得跟台灣行政官員一樣。

賴總統昨表示台美關稅談判成果得來不易，盼立院依法審查。黃國昌說，談判連簽了什麼都不知道、所有事情都是秘密，賴政府是否承諾去阿拉斯加投資？要投資多少錢？換什麼回來？有誰知道？協議連送都沒送到立法院，如此就要國會支持，「這裡是台灣的立法院，不是北京人民大會堂」。

黃國昌 谷立言 民眾黨

上一則

新聞評論／國共論壇暖意顯 融冰仍看兩岸領導人

下一則

黑白集／英相也玩拉布布 戳破賴政府小心眼

延伸閱讀

賴清德又槓立院 指藍白不審預算卻通過爭議法案 被批造謠

賴清德又槓立院 指藍白不審預算卻通過爭議法案 被批造謠
搶先成立新北競選總部…黃國昌談藍白合：開大門走大路

搶先成立新北競選總部…黃國昌談藍白合：開大門走大路
柯文哲有新工作 出任民眾黨「黨校」校長

柯文哲有新工作 出任民眾黨「黨校」校長
柯文哲有新工作了 獲任命出任國家治理學院院長

柯文哲有新工作了 獲任命出任國家治理學院院長

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
「台日機場入境事先確認」作業再度上路，華航、長榮、星宇及台灣虎航共15航線、預計122個航班參與，抵達機場包含函館、旭川、秋田等11個機場。(記者黃仲明／攝影)

「台日機場入境事先確認」今起實施 赴日11機場旅客受惠

2026-01-29 10:23
Nvidia執行長黃仁勳（中）29日晚間在台北市松山區餐廳與台積電創辦人張忠謀共進晚餐，步出餐廳時不改親民形象，停下腳步為現場守候民眾簽名。（中央社）

張忠謀坐輪椅出席餐敘 黃仁勳：精神狀態很好

2026-01-29 11:06
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐
蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶

蓋茲前妻發聲：最新指控喚起27年婚姻「極其痛苦」回憶
浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了
吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴

吉兒‧拜登前夫被控殺妻 一級謀殺起訴
黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗

黃仁勳點名AI時代 「3類人」有技術也難保飯碗