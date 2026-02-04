黃國昌談兩岸路線 「民眾黨與國民黨DNA不同」

民眾黨主席黃國昌表示，他認同兩岸一定要對話交流，但重點是兩岸交流時，「必須知道對方要什麼，我們要守住什麼」。(記者季相儒／攝影)

國民黨 主席鄭麗文規畫今年上半年訪陸，與中共總書記習近平會晤。對於鄭麗文的兩岸路線，民眾黨 主席黃國昌 昨坦言，民眾黨支持者當然有雜音，畢竟兩黨DNA不同；他認同兩岸一定要對話交流，但重點是兩岸交流時，「必須知道對方要什麼，我們要守住什麼」，不可能讓對方予取予求。

黃國昌表示，兩岸之間的交流要有原則，同時也必須務實，原則與務實是民眾黨面對兩岸關係的態度，他完全不排斥與北京方面交流，但目前看不到做這件事情對民眾黨關心的議題與目標有何幫助，因此現在沒有放在待辦事項清單。

民眾黨前主席柯文哲主張「兩岸一家親」，黃國昌說，這句話太過簡略，因此被綠營政治操作空間就大，換作是他，不會用這麼簡略的詞彙。

此外，立院日前三讀修正黨產條例，鄭麗文表示將再修正黨產條例，討回50億元國民黨黨產，用來償清積欠黨工退休金，剩餘捐作公益。不過，黃國昌表態反對，他連說兩次「我不會答應」；他說，這與政黨之間合作沒有關係，「是基本價值問題」。

此外，國共智庫論壇昨日在北京舉行，大陸國台辦主任宋濤致詞重申堅持九二共識、反對台獨，也批評台獨分裂與外部勢力，陸委會主委邱垂正昨回應稱，宋濤的談話不友善、不單純，聽起來像是在訓話，不是在交流。對國民黨執意迎合中共以所謂的「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎進行論壇，我方表達遺憾。

國民黨副主席蕭旭岑率團赴北京，大陸國台辦主任宋濤前晚設宴接待。與會人士轉述，當晚氣氛融洽、互動熱絡，宋濤逐桌敬酒；雙方也提到，兩岸語言一樣，交流起來是最容易的事，希望能有更多在民生方面的交流往來。

當天晚宴席開10桌，與會人士轉述，原以為會是非常官方、嚴肅的晚宴，但陸方依據論壇各主題分組的兩岸產學界代表與專家同桌，安排用心，席間大家愉快交流，收穫良多，有了前晚的非正式活動為後面的論壇暖身，雙方也有更多對話空間。

與會人士表示，陸方代表提及，兩岸雙方優勢不同，希望未來能有更多交流與合作機會。

宋濤昨提及，大陸將繼續發布促進兩岸經濟交流合作、便利人員往來的措施，包含推動兩岸旅遊交流合作，陸委會透過書面重申，台方對於恢復兩岸觀光，先由「小兩會」溝通的政策沒有改變；台方台旅會已於去年2月正式去函海旅會表達溝通的意願，請陸方海旅會回覆。